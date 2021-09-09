Exxen şifreli mi? Exxen'de yayınlanan maçlar şifreli mi?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelelerinin grup etabından itibaren yer aldığı Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen'in şifreli olup, olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Exxen şifreli mi? Exxen'de yayınlanan maçlar şifreli mi?

Türkiye'yi temsil eden takımlarımızın grup etabından itibaren maçlarının yayınlandığı Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen'in şifreli olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar internette konuyla alakalı en çok "Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın maçları şifreli mi? Exxen şifreli mi? Exxen'de yayınlanan maçlar şifreli mi?" gibi soruları araştırmakta. Maçları evinden takip etmek isteyen futbol severler için Exxen'in şifreli mi, yoksa şifresiz mi olduğu ile ilgili arama yapmakta. Detaylar haberimizde.

EXXEN ŞİFRELİ Mİ?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi mücadelelerin yer aldığı Türkiye'nin Dijital platformu Exxen'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi temsilcilerimizin de arasında yer aldığı maçları izleyebilmek için Exxen Spor'a üye olmanız gerekmektedir.

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EXXEN'İN FİYATI NEDİR?

Exxen içeriklerine sahip olmanız için ödemeniz gereken ücret 9,90₺'dir. Ancak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi maçları izleyebilmeniz için bu pakete dahil olmanız gerekmektedir. Bu paketin ücreti ise 24,80₺'dir. Exxen'de yayınlanan maçlar için bir kullanıcının ödemesi gereken bedel 34,80₺'dir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

EXXEN ŞİFREMİ UNUTTUM?

Exxen üyeliği olan kullanıcılar, üye olduğu mail adresi ya da telefon numarasıyla yeni şifre alarak giriş yapabilir, giriş yaptıktan sonra ayarlar üzerinden yeni şifre oluşturabilir.

EXXEN ŞİFRENİZİ UNUTTUTSANIZ YENİ ŞİFRE ALMAK İÇİN TIKLAYIN!

EXXEN TV TELEVİZYONDAN NASIL İZLENİR?

Exxen Tv'nin frekans bilgileri bulunmamaktadır. Exxen TV'yi dilerseniz Netflix gibi televizyona yansıtarak izleyebilirsiniz. Veya TV'lerden Exxen uygulaması açılarak da izlenebilecektir.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen nasıl izlenir sorusu sık sık soruluyor. Exxen yalnızca dijital ortamlarda erişilebilen bir platform olacak. Yani Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilecek, televizyona verilmeyecek. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunulacak. www.exxen.com adresinde 1 Ocak 2021 tarihinde tüm bilgiler detaylı olarak verilecek. Kişiler Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilecek. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilecek.