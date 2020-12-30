Exxen Rol Kes programı konusu, formatı nedir? Rol Kes ne zaman başlayacak?

TV8 sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'de ekranlara gelecek yapımlardan biri olan Rol Kes ise yeni sezonda dikkatleri üzerine çekti. Exxen Rol Kes ne zaman başlıyor? Rol Kes programı konusu, formatı nedir? Rol Kes Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli kimdir?

Exxen programları arasında Rol Kes formatı duyurulduktan sonra büyük yankı uyandırdı. Programda Toygan Avanoğlu ve Ege Kökenli gibi isimler yer alacak. Peki, Exxen Rol Kes ne zaman başlayacak? Rol Kes programı konusu, formatı nedir?

EXXEN ROL KES FORMATI, KONUSU NEDİR?

Rol Kes programının formatında, birbirlerinden yaratıcı challengelar ve komik s¸akalar olacağı açıklandı.Programda Anıl Tetik, Toygan Avanogˆlu ve Ege Ko¨kenli gibi isimler yer alacak.

EXXEN ROL KES

EXXEN ROL KES NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rol Kes programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen programları tümü gibi Exxen Rol Kes başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Rol Kes izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

