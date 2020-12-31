EXXEN "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" nedir? EXXEN "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" ne zaman yayınlanacak?
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EXXEN "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" nedir? EXXEN "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" ne zaman yayınlanacak?

31.12.2020 18:46 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:49
EXXEN

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın tarafından oluşturulan, birçok ünlü ismin yer aldığı EXXEN platformu "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" nedir? EXXEN "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" ne zaman yayınlanacak?

Hasan Can Kaya "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" nedir? EXXEN "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" ne zaman yayınlanacak?

EXXEN "HAYALLERİM, AŞKIM VE AiLEM NEDİR?

Konusu henüz bilinmeyen ve yeni bir proje olan dizinin oyuncu kadrosu için görüşmeler de başladı. Ezgi Gör ve Tuna Orhan'ın isminin kesinleştiği projeye katılacak diğer isimler de merakla bekleniyor.

EXXEN "HAYALLERİM, AŞKIM VE AiLEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Youtube platformunda "Konuşanlar" ismiyle adından söz ettirmeyi başaran Hasan Can Kaya EXXEN ile geri dönüyor. Hayallerim, aşkım ve ailem dizisinin yanı sıra yetişkinler için çizgi film yapacak. 1 Ocak itibari ile Exxen'de.

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