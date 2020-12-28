EXXEN | Exxen Vahşi Şeyler ne zaman başlıyor? Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak olan Acun Ilıcalı Exxen platformu şimdiden büyük yankı uyandırıyor! Yayın tarihi yaklaştıkça yeni Exxen dizileri duyurulmaya devam ediyor. Vahşi Şeyler de Exxen programları arasında tanıtılan ve büyük ilgi gören bir dizi. Peki Exxen Vahşi Şeyler ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen yayın tarihi öncesi, platformda yayınlanacak sürpriz projeler tek tek açıklanıyor. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden birinin de Vahşi Şeyler olacak. Peki, Exxen Vahşi Şeyler ne zaman başlıyor? Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kimler?

VAHŞİ ŞEYLER KONUSU NEDİR?

Evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çift, psikologları ve bir pizzacı aynı evde mahsur kalırsa ne olur? Çekimleri geçen yaz gerçekleştirilen ve her bölümü 20 dakika sürecek bu komedi dizisinde işte bu sorunun cevabını göreceğiz.

VAHŞİ ŞEYLER

EXXEN VAHŞİ ŞEYLERNE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vahşi Şeyler programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Vahşi Şeyler başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Vahşi Şeyler izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

VAHŞİ ŞEYLER OYUNCULARI KİMLER?

Vahşi Şeyler dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Hazal Türesan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.