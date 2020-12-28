EXXEN | Exxen Vahşi Şeyler ne zaman başlıyor? Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EXXEN | Exxen Vahşi Şeyler ne zaman başlıyor? Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kimler?

28.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:23
EXXEN | Exxen Vahşi Şeyler ne zaman başlıyor? Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak olan Acun Ilıcalı Exxen platformu şimdiden büyük yankı uyandırıyor! Yayın tarihi yaklaştıkça yeni Exxen dizileri duyurulmaya devam ediyor. Vahşi Şeyler de Exxen programları arasında tanıtılan ve büyük ilgi gören bir dizi. Peki Exxen Vahşi Şeyler ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen yayın tarihi öncesi, platformda yayınlanacak sürpriz projeler tek tek açıklanıyor. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden birinin de Vahşi Şeyler olacak. Peki, Exxen Vahşi Şeyler ne zaman başlıyor? Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kimler?

VAHŞİ ŞEYLER KONUSU NEDİR?

Evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çift, psikologları ve bir pizzacı aynı evde mahsur kalırsa ne olur? Çekimleri geçen yaz gerçekleştirilen ve her bölümü 20 dakika sürecek bu komedi dizisinde işte bu sorunun cevabını göreceğiz.

EXXEN | Exxen Vahşi Şeyler ne zaman başlıyor? Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kimler?
VAHŞİ ŞEYLER

EXXEN VAHŞİ ŞEYLERNE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vahşi Şeyler programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Vahşi Şeyler başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Vahşi Şeyler izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

VAHŞİ ŞEYLER OYUNCULARI KİMLER?

Vahşi Şeyler dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Hazal Türesan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Hande Erçel Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EXXEN | Exxen Vahşi Şeyler ne zaman başlıyor? Vahşi Şeyler konusu nedir? Vahşi Şeyler oyuncuları kimler? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:23:36. #1.15#
title