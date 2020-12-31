EXXEN | Exxen Sihirli Annem fragmanı yayınlandı! Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimlerdir?

Exxen projeleri arasında belki de en heyecan verenlerden biri de Sihirli Annem! Yeni kadroyla 2000lerin en sevilen dizisinin tekrar çekildiği Exxen Sihirli Annem'in ilk fragmanı yayınlandı! Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimlerdir? İşte Exxen Sihirli Annem fragmanı!

Exxen projeleri arasında özellikle de çocuk seyircileri mutlu edecek projelerden biri olan Sihirli Annem, duyurulduğu ilk günden beri merakla bekleniyor. Exxen, yayınlanmasına 1 gün kala Sihirli Annem fragmanını yayınladı! Yeni oyuncuların hepsini bir arada gördüğümüz Exxen Sihirli Annem fragmanı dikkat çekti. Peki Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimlerdir?

EXXEN SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan Sihirli Annem, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak.

EXXEN SİHİRLİ ANNEM KONUSU NE?

Betüş perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ve sonrasında gelişen eğlenceli ve sıcacık hikayenin anlatıldığı Sihirli Annem tekrar ekranlarda olacak. 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen platformunda yeni bölümleri ile çıkacak.

EXXEN SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Emre Altuğ

Açelya Topaloğlu

Egemen Uysal

Cemre Demircan

Eylül Uğan

EXXEN SİHİRLİ ANNEM FRAGMANI!

Exxen projeleri arasında beklenen Sihirli Annem fragmanı sonunda yayınlandı! Yeni oyuncularıyla gördüğümüz yeni Sihirli Annem projesi şimdiden heyecan uyandırdı!

EXXEN SİHİRLİ ANNEM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!