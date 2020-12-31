EXXEN | Exxen Sihirli Annem fragmanı yayınlandı! Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimlerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EXXEN | Exxen Sihirli Annem fragmanı yayınlandı! Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimlerdir?

31.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:21
EXXEN | Exxen Sihirli Annem fragmanı yayınlandı! Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimlerdir?

Exxen projeleri arasında belki de en heyecan verenlerden biri de Sihirli Annem! Yeni kadroyla 2000lerin en sevilen dizisinin tekrar çekildiği Exxen Sihirli Annem'in ilk fragmanı yayınlandı! Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimlerdir? İşte Exxen Sihirli Annem fragmanı!

Exxen projeleri arasında özellikle de çocuk seyircileri mutlu edecek projelerden biri olan Sihirli Annem, duyurulduğu ilk günden beri merakla bekleniyor. Exxen, yayınlanmasına 1 gün kala Sihirli Annem fragmanını yayınladı! Yeni oyuncuların hepsini bir arada gördüğümüz Exxen Sihirli Annem fragmanı dikkat çekti. Peki Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimlerdir?

EXXEN SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan Sihirli Annem, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak.

EXXEN SİHİRLİ ANNEM KONUSU NE?

Betüş perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ve sonrasında gelişen eğlenceli ve sıcacık hikayenin anlatıldığı Sihirli Annem tekrar ekranlarda olacak. 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen platformunda yeni bölümleri ile çıkacak.

EXXEN SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Emre Altuğ
  • Açelya Topaloğlu
  • Egemen Uysal
  • Cemre Demircan
  • Eylül Uğan

EXXEN SİHİRLİ ANNEM FRAGMANI!

Exxen projeleri arasında beklenen Sihirli Annem fragmanı sonunda yayınlandı! Yeni oyuncularıyla gördüğümüz yeni Sihirli Annem projesi şimdiden heyecan uyandırdı!

EXXEN SİHİRLİ ANNEM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Cengiz Kurtoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Fırat Aydınus Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EXXEN | Exxen Sihirli Annem fragmanı yayınlandı! Sihirli Annem ne zaman başlayacak? Sihirli Annem oyuncuları kimlerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:21:19. #1.15#
title