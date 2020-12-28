EXXEN | Exxen Nasıl Zayıflarım ne zaman başlıyor? Nasıl Zayıflarım konusu nedir? Nasıl Zayıflarım oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak olan Acun Ilıcalı Exxen platformu şimdiden büyük yankı uyandırıyor! Yayın tarihi yaklaştıkça yeni Exxen dizileri duyurulmaya devam ediyor. Nasıl Zayıflarım da Exxen programları arasında tanıtılan ve büyük ilgi gören bir program. Peki Exxen Nasıl Zayıflarım ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen yayın tarihi öncesi, platformda yayınlanacak sürpriz projeler tek tek açıklanıyor. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden birinin de Nasıl Zayıflarım olacak. Peki, Exxen Nasıl Zayıflarım ne zaman başlıyor? Nasıl Zayıflarım konusu nedir? Nasıl Zayıflarım oyuncuları kimler?

NASIL ZAYIFLARIM KONUSU NEDİR?

Exxen Nasıl Zayıflarım'da,'Survivor 2016' şampiyonu Avatar Atakar ve şef Türev Uludağ ile birlikte 'Nasıl Zayıflarım?' adında yeni bir program daha hazırlıyor. Programda, Çağan Atakan Arslan'ın başında olduğu profesyonel ekip Şef Türev Uludağ'a zayıflamak için yol gösterecekler. Nasıl Zayıflarım? Programı 2021 yılında Exxen'de herkesin huzuruna çıkacaktır.

Nasıl Zayıflarım programı

EXXEN NASIL ZAYIFLARIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Nasıl Zayıflarım programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Nasıl Zayıflarım başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Nasıl Zayıflarım izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

NASIL ZAYIFLARIM OYUNCULARI KİMLER?

Nasıl Zayıflarım programında, Çağan Atakan Arslan, Şef Türev Uludağ yer alacak.