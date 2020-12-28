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EXXEN | Exxen Astrolojik Şifreler ne zaman başlıyor? Astrolojik Şifreler konusu nedir? Astrolojik Şifreler oyuncuları kimler?

28.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:55
EXXEN | Exxen Astrolojik Şifreler ne zaman başlıyor? Astrolojik Şifreler konusu nedir? Astrolojik Şifreler oyuncuları kimler?

1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak olan Acun Ilıcalı Exxen platformu şimdiden büyük yankı uyandırıyor! Yayın tarihi yaklaştıkça yeni Exxen dizileri duyurulmaya devam ediyor. Astrolojik Şifreler'de Exxen programları arasında tanıtılan ve büyük ilgi görüyor.. Peki Exxen Astrolojik Şifreler ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kimler?

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen yayın tarihi öncesi, platformda yayınlanacak sürpriz projeler tek tek açıklanıyor. Exxen izleyicileriyle buluşacak projelerden birinin de Astrolojik Şifreler olacak. Peki, Exxen Astrolojik Şifreler ne zaman başlıyor? Astrolojik Şifreler konusu nedir? Astrolojik Şifreler oyuncuları kimler?

ASTROLOJİK ŞİFRELER KONUSU NEDİR?

Astrolojiye dair her s¸ey, Astrolojik S¸ifreler'de yer alacak.

EXXEN | Exxen Astrolojik Şifreler ne zaman başlıyor? Astrolojik Şifreler konusu nedir? Astrolojik Şifreler oyuncuları kimler?
Astrolojik Şifreler

EXXEN ASTROLOJİK ŞİFRELERNE ZAMAN BAŞLIYOR?

Astrolojik Şifreler programı ne zaman başlıyor sorusu sıkça araştırılıyor. Exxen dizileri tümü gibi Exxen Astrolojik Şifreler başlama tarihi de 1 Ocak 2021 olarak duyuruldu. Exxen Astrolojik Şifreler izleyebilmek için 1 Ocak 2021 tarihinde platforma üye olmak gerekecek. Üyelikten sonra tüm dizi ve programlar ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

ASTROLOJİK ŞİFRELER OYUNCULARI KİMLER?

Astrolojik Şifreler programında, Hande Kazanova ve Dinc¸er Gu¨ner yer alacak.

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