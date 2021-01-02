Exxen neden açılmıyor? Exxen sorunu! Exxen ücreti!

1 Ocak tarihinde erişime açılan ve yoğun ilgiyle karşılaşan Exxen'e neden açılmıyor? Exxen sorunu! Exxen ücreti!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve birçok ismi ağırlayacak Exxen'e neden açılmıyor? Exxen sorunu! Exxen ücreti! Detaylar haberimizde.

EXXEN SORUNU! EXXEN'E NEDEN ERİŞİM SAĞLANMIYOR?

1 Ocak itibari ile erişime açılan Exxen, yoğun ilgi karşılandı. Bugün itibari ile Exxen'e girilemedi. Konu ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamada bulundu. Yoğunluk nedeniyle aksaklık yaşandığı fakat teknil sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü dile getirdi.

EXXEN ÜCRETİ

Exxen fiyatı, aylık 9.90 TL olacak. Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.