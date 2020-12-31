Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen ücretsiz mi? Exxen dizileri!
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Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen ücretsiz mi? Exxen dizileri!

31.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:50
Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen ücretsiz mi? Exxen dizileri!

Exxen sitesi açıldı! Ocak itibari ile üyelik oluşabilecek Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen ücretsiz mi? Exxen dizileri!

Heyecanla beklenen ve 1 Ocak itibari ile yayına açılacak Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen ücretsiz mi? Exxen dizileri! Detaylar haberimizde.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen diğer online dizi ve film platformlarında olduğu gibi ücretli olacak. Site erişime açıldığı zaman Exxen üyelik işlemleri yapılabilecek. Exxen abonelik için kişi öncelikle kendisine bir profil oluşturacak ve ödeme işlemlerini gerçekleştirecek. Daha sonra da sınırsız dizi ve programlara ulaşabilecek.

EXXEN ÜCRETİ

Platformundaki içerikler için 900 milyon TL harcayan Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Exxen'in aylık ücretinin 9.90 olacağını ilk 1 hafta da ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

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