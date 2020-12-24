Exxen'de "Vahşi Şeyler"! Vahşi Şeyler konusu, oyuncuları kimler?
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Exxen'de "Vahşi Şeyler"! Vahşi Şeyler konusu, oyuncuları kimler?

24.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:58
Exxen'de

Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına 1 Ocak 2021 yayın hayatına başlayacak Exxen'de "Vahşi Şeyler"! Vahşi Şeyler konusu, oyuncuları kimler?

Platform için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı tarafından platformun ücretsiz seçeneğinin olmayacağı, reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketin olacağı belirtildi.[6] Platformun kuruluş aşamasındaki toplam maliyeti ise ₺900 milyon olarak açıklandı. Exxen'de "Vahşi Şeyler"! Vahşi Şeyler konusu, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

VAHŞİ ŞEYLER KONUSU

Evlilikleri bitme noktasına gelmiş bir çift, psikologları ve bir pizzacı aynı evde mahsur kalırsa ne olur? Çekimleri geçen yaz gerçekleştirilen ve her bölümü 20 dakika sürecek bu komedi dizisinde işte bu sorunun cevabını göreceğiz.

VAHŞİ ŞEYLER OYUNCULARI!

Nurgül Yeşilçay,

Selim Bayraktar

Hazal Türesan

Exxen'de 'Vahşi Şeyler'! Vahşi Şeyler konusu, oyuncuları kimler?
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