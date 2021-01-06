Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen'e kayıt ekranı ve ekran içerikleri izleme ekranı!

Exxen com'a nasıl üye olunur? Exxen'e kayıt ekranı ve ekran içerikleri izleme ekranı! Exxen reklamlı reklamsız fiyatı ne kadar? Exxen film ve dizileri nelerdir? Exxen programları nelerdir? Exxen nasıl nereden izlenir?

Exxen com'a nasıl üye olunur? Exxen'e kayıt ekranı ve ekran içerikleri izleme ekranı! Exxen reklamlı reklamsız fiyatı ne kadar? Exxen film ve dizileri nelerdir? Exxen programları nelerdir? Exxen nasıl nereden izlenir? İşte detaylar haberimizde...

EXXEN COM'A NASIL ÜYE OLUNUR?

www.exxen.com'da yer alan Exxen'in 9,90 TL'lik reklamlı abonelik paketi;

*Tüm orijinal Exxen içeriklerine erişme,

*Telefon, tablet ya da web'den izleme,

*HD içerik,

*Çocuk profili,

*5 tane aile profili oluşturma izni sunuyor.

Exxen'in 19,90 TL'lik reklamsız abonelik paketi ise;

*Reklamlı paketin tüm özellikleri

*Reklamları kaldırma,

*İçerikleri cihaza indirip çevrimdışıyken de izleme özellikleri sunuyor.

EXXEN'E KAYIT EKRANI NASIL GİREBİLİRİM?

Exxen izlemek isteyen kullanıcılar,www.exxen.com adresine gidip, siteye giriş yaptıkları zaman üye olup, mevcut 2 abonelik seçeneğinden birini tercih ederek 7 günlük ücretsiz izleme imkanını bulabilecek.

EXXEN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

EXXEN NASIL, NEREDEN İZLENİR?

1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan dijital yayın platformu Exxen, www.exxen.com adresi üzerinden izlenebiliyor. Öte yandan exxen için iOS ve Android uygulamaları henüz mevcut değil. Exxen izlemek isteyen kullanıcılar, siteye giriş yaptıkları zaman üye olup, mevcut 2 abonelik seçeneğinden birini tercih ederek 7 günlük ücretsiz izleme imkanını bulabilecek.

EXXEN'E GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EXXEN İNDİR, EXXEN GOOGLE PLAY, EXXEN APP STORE NASIL İNDİRİLİR?

İnternet kullanıcılarının merak ettiği sorulardan biri de Exxen nasıl indirebilirim? Exxen nasıl download yapılır? Exxen apk var mı? oldu. Bilgisayarlarımızdan www.exxen.com yazarak izleyebileceğimiz Exxen iOS uygulaması bulunuyor. Exxen, iPhone ve tabletlere indirmek isteyen kullanıcılar, telefonlarındaki App Store uygulamasına 'exxen' yazarak exxen uygulamasını indirebilir. Exxen uygulaması, android cihazlar için henüz hazır değil. Uygulamalar hazır hale geldiğinde android kullanıcıları Google Play'e Exxen yazıp Exxen uygulamasını edinebilecekler.

EXXEN ÜYELİK İÇİN TIKLAYINIZ...

EXXEN'DE NELER VAR, HANGİ PROGRAMLAR VAR?

Exxen'de hangi yapımların yer alacağı da çok merak ediliyordu. Platformun, yayın hayatına başlamasıyla birlikte Exxen'de neler var, hangi programlar var, Exxen'de kimler var gibi sorular internette aratılıyordu. İşte Exxen'de yer alan içerikler...

EXXEN DİZİLER

*Sihirli Annem

Şeref Bey

*Olağan Şüpheliler

*Hükümsüz

*Gibi

*Öğrenci Evi

*Yetiş Zeynep

*Vahşi Şeyler

*İşte Bu Benim Masalım

*İlginç Bazı Olaylar

EXXEN PROGRAMLAR

*Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

*@Enis Arıkan (Enis Arıkan)

*Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

*Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

*Katarsis (Gökhan Çınar)

*Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

*Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

*Sürprizimiz Var

*Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

*Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

*Buraların Yabancısıyız

*Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

*No Limit

*Tasarım Evler (Ömer Şanlı)

*Kesin Yaşanmıştır (Volkan Öge)

EXXEN YARIŞMA

*Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

*Next Top Model (Burcu Esmersoy)

*Fight Club (Bilgehan Demir)

*O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

*Ayak Tenis

*Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

*Enes Batur'la Buluşma (Enes Batur)

*Survivor Seçmeler

*Kaçış (Alper Rende)

*Stiller Konuşsun (Raşit Bağzıbağlı & Burcu Esmersoy)

EXXEN GÜLDÜRÜ

*Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

* Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

* Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

* Rol Kes (Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli ve Anıl Tetik)

* Özcan Show (Murat Özsoy)

EXXEN BELGESEL

*2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

*Cadde Cadde İstanbul

*K-POP

*Tosuncuk

*Cam Yeniden Cam

*Son Süngerci

*Son Savaşçı: Midilli

*Derinlerdeki Kahraman Mustafa Ertuğrul

*Derinlerden Yansımalar - Çanakkale Deniz Savaşları İzleri

ÇİZGİ DİZİ VE FİLMLER

*Kral Şakir: Mikrop Avcıları

*Süper 1 Takım