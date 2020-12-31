EXXEN | Cadde Cadde İstanbul ne zaman başlıyor, konusu ne? Cadde Cadde İstanbul yönetmeni Cem Fakir kimdir?

1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital projesi Exxen, her geçen gün yeni projelerle seyircilerin karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı Exxen platformu için şimdi de yeni bir program duyurdu: "Cadde Cadde İstanbul" İstanbul'un caddelerinin köşe bucak gezileceği bir program!

Cadde Cadde İstanbul, Acun Ilıcalı Exxen platformunun duyurduğu son proje! Acun Ilıcalı Exxen dijital platformu için gün saymaya başladı! Exxen dizileri ve programlarına bugün bir yenisi eklendi. Cennet vatan İstanbul'un özellikle de bu pandemi günlerinde sokaklarının, caddelerinin özlemi giderilecek.

EXXEN CADDE CADDE İSTANBUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cadde Cadde İstanbul, www.exxen.com ve Exxen mobil uygulanmasında izlenebilecek. Exxen erişimi 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Cadde Cadde İstanbul da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Exxen üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra izlenebilecek.

EXXEN CADDE CADDE İSTANBUL KONUSU NE?

"Bir kentin tadı en iyi yürüyerek çıkar. Hele ki İstanbul gibi bir kentte köşe bucak dolaşırsanız. Cadde Cadde İstanbul'da tek bir cadde üzerinden şehrin hikayesini anlatıyoruz." diyerek tanıtımını yapan Exxen Cadde Cadde İstanbul, 1 Ocak 2021'den itibaren İstanbul'un caddelerini masalsı bir şekilde anlatacak.

CEM FAKİR KİMDİR?

Cadde Cadde İstanbul, film yönetmeni Cem Fakir'in gözlerinden Exxen'de seyircilere sunulacak.