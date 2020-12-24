EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi "Exxen" nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi "Exxen" nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?

24.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:47
EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir heyecanla beklenen projesi Exxen, 2021 yılında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor! Dizi, yarışma, sitcom, stand up ve daha birçok kategoride seyircilerle buluşacak olan Exxen şimdiden izleyici kitlesini yakaladı. Peki Exxen nasıl izlenir, nasıl üye olunur, ne zaman başlıyor? Exxen'de neler var? İşte tüm detaylar!

Acun Ilıcalı'nın aylar önce duyurusunu yaptığı Exxen platformu, Türkiye'nin yeni internet televizyonu olmaya hazırlanıyor! Seyirciler tarafından yerli Netflix olarak adlandırılan Exxen, şimdiden büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye başladı! Yayın tarihi yaklaştıkça Exxen dizileri ve projelerini duyuran Acun Ilıcalı, Exxen hakkında birçok soruya da cevap verdi. İzleyiciler tarafından merak edilenExxen nasıl izlenir, nasıl üye olunur? Exxen ne zaman başlıyor? ve Exxen'de neler var? gibi tüm soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz!

EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi 'Exxen' nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?

EXXEN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, Exxen platformunun yeni yılın ilk gününde seyircilerle buluşacağı müjdesini verdi! Buna göre Exxen 1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak!

EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi 'Exxen' nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen nasıl izlenir sorusu sık sık soruluyor. Exxen yalnızca dijital ortamlarda erişilebilen bir platform olacak. Yani Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilecek, televizyona verilmeyecek. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunulacak. www.exxen.com adresinde 1 Ocak 2021 tarihinde tüm bilgiler detaylı olarak verilecek. Kişiler Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilecek. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilecek.

EXXEN ÜYELİK İŞLEMLERİ

Exxen diğer online dizi ve film platformlarında olduğu gibi ücretli olacak. Site erişime açıldığı zaman Exxen üyelik işlemleri yapılabilecek. Exxen abonelik için kişi öncelikle kendisine bir profil oluşturacak ve ödeme işlemlerini gerçekleştirecek. Daha sonra da sınırsız dizi ve programlara ulaşabilecek.

EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi 'Exxen' nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?

EXXEN'DE NELER VAR?

Exxen yayın tarihi yaklaştıkça, Acun Ilıcalı Exxen projelerini duyurmaya devam ediyor. Çok sayıda dizi ve programın yanı sıra Exxen'de yarışmalar, stand uplar, sitcomlar ve daha bir sürü heyecan verici projeler var! Çok sayıda ünlü oyuncunun yanı sıra Acun Ilıcalı Youtuber ve fenomenlerle de bir sürü program duyurdu! İşte bazıları!

EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi 'Exxen' nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?

Enis Arıkan Exxen'de yeni şovuyla seyircileri güldürecek!

EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi 'Exxen' nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?

Youtube'un sevilen ismi Hasan Can Kaya Exxen'de Konuşanlar stand up'ıyla yer alacak!

EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi 'Exxen' nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?

Baş rollerini Haluk Bilginer, Songül Öden, Ertan Saban, Devrim Yakut, Serhat Kılıç ve Ecem Uzun gibi oyuncuların paylaştığı kara komedi Şeref Bey Exxen'de!

EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi 'Exxen' nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?

Yıllardır özlenen Tolga Çevik'in Tolgshow'u Filtresiz versiyonuyla Exxen'de!

Zeynep Bastıl ve Konukları Exxen'de müzik şöleni verecek!

EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi 'Exxen' nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?
EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi 'Exxen' nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Oktay Kaynarca Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Mbwana Samatta
Tüm Haberler Hakem İngiltere Başakşehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi "Exxen" nasıl izlenir, ne zaman başlıyor? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:52:02. #1.14#
title