EXXEN | Acun Ilıcalı'nın yeni projesi "Exxen" nasıl izlenir, ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir heyecanla beklenen projesi Exxen, 2021 yılında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor! Dizi, yarışma, sitcom, stand up ve daha birçok kategoride seyircilerle buluşacak olan Exxen şimdiden izleyici kitlesini yakaladı. Peki Exxen nasıl izlenir, nasıl üye olunur, ne zaman başlıyor? Exxen'de neler var? İşte tüm detaylar!

Acun Ilıcalı'nın aylar önce duyurusunu yaptığı Exxen platformu, Türkiye'nin yeni internet televizyonu olmaya hazırlanıyor! Seyirciler tarafından yerli Netflix olarak adlandırılan Exxen, şimdiden büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeye başladı! Yayın tarihi yaklaştıkça Exxen dizileri ve projelerini duyuran Acun Ilıcalı, Exxen hakkında birçok soruya da cevap verdi. İzleyiciler tarafından merak edilenExxen nasıl izlenir, nasıl üye olunur? Exxen ne zaman başlıyor? ve Exxen'de neler var? gibi tüm soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz!

EXXEN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, Exxen platformunun yeni yılın ilk gününde seyircilerle buluşacağı müjdesini verdi! Buna göre Exxen 1 Ocak 2021 yılında erişime açılacak!

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen nasıl izlenir sorusu sık sık soruluyor. Exxen yalnızca dijital ortamlarda erişilebilen bir platform olacak. Yani Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilecek, televizyona verilmeyecek. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunulacak. www.exxen.com adresinde 1 Ocak 2021 tarihinde tüm bilgiler detaylı olarak verilecek. Kişiler Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilecek. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilecek.

EXXEN ÜYELİK İŞLEMLERİ

Exxen diğer online dizi ve film platformlarında olduğu gibi ücretli olacak. Site erişime açıldığı zaman Exxen üyelik işlemleri yapılabilecek. Exxen abonelik için kişi öncelikle kendisine bir profil oluşturacak ve ödeme işlemlerini gerçekleştirecek. Daha sonra da sınırsız dizi ve programlara ulaşabilecek.

EXXEN'DE NELER VAR?

Exxen yayın tarihi yaklaştıkça, Acun Ilıcalı Exxen projelerini duyurmaya devam ediyor. Çok sayıda dizi ve programın yanı sıra Exxen'de yarışmalar, stand uplar, sitcomlar ve daha bir sürü heyecan verici projeler var! Çok sayıda ünlü oyuncunun yanı sıra Acun Ilıcalı Youtuber ve fenomenlerle de bir sürü program duyurdu! İşte bazıları!

Enis Arıkan Exxen'de yeni şovuyla seyircileri güldürecek!

Youtube'un sevilen ismi Hasan Can Kaya Exxen'de Konuşanlar stand up'ıyla yer alacak!

Baş rollerini Haluk Bilginer, Songül Öden, Ertan Saban, Devrim Yakut, Serhat Kılıç ve Ecem Uzun gibi oyuncuların paylaştığı kara komedi Şeref Bey Exxen'de!

Yıllardır özlenen Tolga Çevik'in Tolgshow'u Filtresiz versiyonuyla Exxen'de!

Zeynep Bastıl ve Konukları Exxen'de müzik şöleni verecek!