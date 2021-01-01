EXXEN AÇILDI! Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen üyelik paketleri nelerdir? Exxen "Reklam Var" ve Exxen "Reklam Yok" ücreti ne kadar?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen bugün itibariyle açıldı! Onlarca orijinal içerik ve ünlü isimlere ev sahipliği yapan Exen nasıl üye olunur diye soruyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. İşte Exxen tüm üyelik ücretleri ve Exxen abonelik işlemleri!

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir beklenen dijital platformu Exxen, bugün yani 1 Ocak 2021 itibariyle açıldı. Exxen yeni üye olacaklar ilk bir hafta (7 gün) ücretsiz deneme sürümü kullanabilirler. Exxen deneme sürümü yalnızca yeni üye olanlara sunulan bir fırsattır. Deneme sürümü bittikten sonra kişiler Exxen üyelik ücretlerini öderler. Peki Exxen nasıl üye olunur? Exxen abonelik ücretleri ne kadardır?

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

www.exxen.com internet adresine bilgisayarınızdan ya da Exxen mobil sitesinden girdiğiniz zaman ekranda direkt üye olma bölümünü görebilirsiniz. Exxen üyelik almak adınızı, soyadınızı, mail adresinizi ve cep telefonunuzu ilk olarak Exxen sayfasına girmeniz gerekir. Daha sonra kendinize bir şifre belirleyerek ödeme bölümüne geçebilirsiniz.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücreti için izleyicilere farklı imkanlar sunmaktadır. Taahhütsüz olarak üyelik yapabilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Exxen üyelik paketleri şu şekildedir:

Exxen Reklam Var: Exxen reklam var seçeneği 9,90 TL'dir. Bu Exxen ucuz olan paketidir. Burada tüm Exxen orijinal içeriklerine telefon, tablet ve bilgisayardan ulaşabilirsiniz. HD seçeneği vardır. Bu paketin diğerlerinden farkı reklam içermesi ve indirme seçeneğinin olmamasıdır. Exxen yıllık aboneliği reklam yok paketi için 99 TL'dir.

Exxen reklam var seçeneği 9,90 TL'dir. Bu Exxen ucuz olan paketidir. Burada tüm Exxen orijinal içeriklerine telefon, tablet ve bilgisayardan ulaşabilirsiniz. HD seçeneği vardır. Bu paketin diğerlerinden farkı reklam içermesi ve indirme seçeneğinin olmamasıdır. Exxen yıllık aboneliği reklam yok paketi için 99 TL'dir. Exxen Reklam Yok: Exxen reklam yok paketi, tüm reklam var paketi içeriklerini içerir. Bu paketin özelliği reklamsız olmasıdır ve içerikleri indir, izle seçeneği olmasıdır. Exxen Reklam Yok yıllık paketi 199 TL'dir.

Exxen yıllık abonelik satın aldığınız zaman ilk 2 ay ücretsizdir!