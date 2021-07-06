Exxen'e transfer olacak mı? Müge Anlı sessizliğini bozdu

12 yıldır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edilmişti. Müge Anlı'dan bu iddiaya yanıt geldi. İşte detaylar...

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı'nın programı son olarak sezon finali yapmıştı.

Ancak finalden sonra ortaya atılan iddialar arasında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu paralı Exxen platformuna geçeceği yer alıyordu. Bu iddia gündeme gelir gelmez Uçankuş'da bir haber yer aldı.

Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanacağı iddiasına yanıt geldi. UçanKuş'un haberine göre Müge Anlı, yeni sezonda da ATV ekranlarında olacağını belirtti.

Kaynak: Snob Magazin