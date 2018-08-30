Extrem Park'ta Heyecan Başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle şehre kazandırılan Extrem Park hizmete açıldı. Parkta yüzlerce metre yükseklikten serbest atlama, dağ kızağıyla kayma, dev salıncak-dev trambolin ve zipline gibi adrenalin dolu faaliyetler yapılabilecek.

Türkiye'nin en büyük macera ve etkinlik parkı olma özelliğini taşıyan Bursa Extrem Park, düzenlenen törenle hizmete girdi. Ağaçların arasında, doğa ile iç içe kurulan, büyük küçük herkese hitap edecek şekilde planlanan park, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu tarafından hizmete alındı. Extrem Park'ın açılışı için düzenlenen törene; Başkan Aktaş ile Milletvekili Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Nilüfer, Yıldırım, Orhaneli ilçe başkanları ile davetliler katıldı. Açılış töreni kapsamında ilk olarak protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Daha sonra Başkan Aktaş, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte dağ kızağına bindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Extrem Park'ın açılışında yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı 30 Ağustos'ta Bursa'ya artı değer katacak bir yatırımın açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmasının başlangıcında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değinen ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını hayırla yad eden Başkan Aktaş, Bursa Extrem Park'ı hizmete alarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını taçlandırdıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin daha yaşanabilir olması yönünde tüm güçlerini ortaya koyduklarını belirten Başkan Aktaş, Acil Eylem Planı oluşturarak bir yandan ihtiyaçlara cevap verdiklerini diğer yandan yeni projeler uygulayarak Bursa'yı alt ve üst yapı, hizmet anlamında rahatlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Marmara'nın en iyisi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışı yapılan Extrem Park'ın 'vatandaşların -kentin oksijen deposu olan- Atatürk Kent Ormanı'na gelmesi için' güçlü bir bahane oluşturacağını ifade etti. Atatürk Kent Ormanı'nın şehrin karmaşasından uzaklaşıp doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen insanların uğrak yeri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Kent ormanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları gibi alternatiflerle tercih sebebiydi. Şimdi Bursalıların buraya gelmek için daha fazla bahanesi olacak" diye konuştu. Extrem Park'ın benzersiz bir macera deneyimi yaşatmak için büyük küçük herkese hitap eden bir konsept ile inşa edildiğini belirten Başkan Aktaş, "Burası, Marmara Bölgesi'nin en büyük macera ve etkinlik alanı olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin en büyük ipli parkurlarından biri yine bu kompleks içerisinde inşa edildi. 2 bin metrekare alan üzerine kurulu Macera Alanı'nda 15 metre yükseklikten atlayış yapılabiliyor. Park bünyesinde; 1 kilometre uzunluğa sahip Türkiye'nin en uzun dağ kızağı, tırmanma duvarı, serbest atlayış, dev salıncak, dev trambolin, salto trambolin, bungee trambolin ve suni kayak merkezi yer alıyor. Vatandaşlarımız burada alpin croster, zipline ve tubling gibi platformlarla adrenalin dolu saatler geçirecek. Ailece eğlenme mümkün olacak. Seyir terasları ile teras kafelerde herkes manzaranın tadını çıkartabilecek" şeklinde konuştu.

76 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan Extrem Park'ta her yaştan ziyaretçiye uygun alternatiflerin sunulduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Extrem Park, 'doğa ile iç içe olması ve insanı heyecanlandıran aktivite bütünlüğüyle' Bursalıların en yeni ve gözde eğlence merkezi haline gelecektir. Buna inancım tam. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Bursa bir marka"

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise konuşmasının başlangıcında, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle milli mücadelede emeği geçen kahramanları andı. Böylesine anlamlı bir günde hizmete alınan Bursa Extrem Park'ın hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Bursa çok güzel bir yer. Cadde ve sokaklardan geçerken, her gün bir kez daha şükrediyorum. Bir tarafta ecdadın ayak izleri diğer tarafta yenilikler. Bu açıdan bir markayız. Hem Büyükşehir belediye başkanımız hem de ilçe belediye başkanlarımız, Bursa'yı güzelleştirmek ve bu tür açılışlarla markayı daha kavi hale getirmek için çaba sarf ediyorlar" dedi.

Eğlence ve turizmde uluslararası standartlar

Euras Extrem Park Genel Müdürü Fikret Bilir de Türkiye'nin alanında en büyüğü olan Extrem Park'ı şehre kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. ExtremPark olarak macera, eğitim, spor, turizm ve eğlence sektörüne uluslararası standartları getirmek için yola çıktıklarını söyleyen Bilir, "Toplam 76 bin metrekare alana kurulan parkta, Türkiye'nin en uzun dağ kızağı ve yine ülkemizin en uzun zipline hattı ile ziyaretçilere eşsiz macera ve eğlence deneyimi sunacağız. Doğa sporları denildiğinde, ilk akla gelen yer olmak istiyoruz. Hedefimiz, yurt içi ve dışından gelen misafirleri sağlıklı ve macera dolu ortamlar sağlamaktır. Gençlerimize burada kötü alışkanlıklar yerine doğa ve sporu aşılayıp, gelecek için rol model oluşturmak istiyoruz. Parkın kuruluşunda emeği geçen, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - BURSA