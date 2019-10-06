'Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)' 2 haftalık iklim eylemlerine hazırlanıyor
50 ülkede örgütlenen grup pazartesi gününden itibaren 2 hafta boyunca dünya genelinde 60 şehirde eylemler yapmayı planlıyor
'Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)' adıyla bir araya gelen iklim aktivistleri Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Angela Merkel'in ofisi önünde çadırlarla kamp kurmaya başladı.
İki hafta sürecek uluslararası iklim eylemlerinin Almanya ayağı bu kampla başlamış oldu. Aktivistler ilerleyen günlerde Berlin'de ana yolları kapatmayı planlıyor. Euronews.com'da Görüntüle