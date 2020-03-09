Extinct Filmi Extinct filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Extinct filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Flummels adı verilen ipeksi tüylü hayvanlar, soylarının tükendiğini öğrenirler. Dünyada kendi soylarından sadece iki tane kaldığını öğrenen hayvanlar, ırklarını kurtarmak için harekete geçer. Bunun için yapmaları gereken ilk iş zamanda geriye yolculuk etmektir. Yönetmen: David Silverman Senaryo: Joel H. Cohen, John Frink, Rob LaZebnik Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Extinct Yapımcı Firma: BG Film Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: Avustralya Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım Vizyon Tarihi: 02.04.2021

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Kaynak: InterSinema.com