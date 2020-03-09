Extinct Filmi
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Extinct Filmi

Extinct filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Extinct filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:58
Extinct Filmi

Flummels adı verilen ipeksi tüylü hayvanlar, soylarının tükendiğini öğrenirler. Dünyada kendi soylarından sadece iki tane kaldığını öğrenen hayvanlar, ırklarını kurtarmak için harekete geçer. Bunun için yapmaları gereken ilk iş zamanda geriye yolculuk etmektir.

Yönetmen: David Silverman

Senaryo: Joel H. Cohen, John Frink, Rob LaZebnik

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Extinct

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Avustralya

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 02.04.2021


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Kaynak: InterSinema.com

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