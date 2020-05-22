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ExSA ve PPF, Temsa'nın hisselerini yüzde 50-50 ortaklıkla satın alacak

İSTANBUL (AA) Sabancı Holding'in iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ (ExSA) ile Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un iştiraki PPF Beer Topholdco B.V.

ExSA ve PPF, Temsa'nın hisselerini yüzde 50-50 ortaklıkla satın alacak
22.05.2020 18:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:25

İSTANBUL (AA) Sabancı Holding'in iştiraki Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ (ExSA) ile Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un iştiraki PPF Beer Topholdco B.V. (PPF) Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Temsa) paylarının tamamını yüzde 50-50 ortaklıkla satın alacak.

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "17 Şubat 2020 tarihli açıklamamızda, Sabancı Topluluğu (Sabancı Holding ve/veya iştirakleri) ile Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF Group'un yüzde 50-50 ortaklığı ile Temsa'nın sermayesini temsil eden paylarının tamamının satın alınmasının değerlendirmesi amacıyla taraflar arasında bir niyet mektubu imzalandığı hususu kamuya duyurulmuştu." ifadelerine yer verildi.

Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde, ExSA ile PPF tarafından Temsa paylarının satın alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, taraflar arasında imzalanan ortaklık ve hisse devir sözleşmelerine göre, ExSA ve PPF'nin yüzde 50-50 ortaklığı ile Temsa'nın 210 milyon TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylarının tamamının True Value Capital Partners'tan satın alınacağı bildirildi.

Açıklamada, "Kapanış işlemleri ve pay devirleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak izin ve onayları takiben gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir." denildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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