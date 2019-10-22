"EXPO, Türkiye'nin çok önemli bir dönüm noktası olacak"

22.10.2019 20:36

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, "Kahramanmaraş'ın 2023'te bir EXPO'ya ev sahipliği yapması, sadece şehrin değil Türkiye'nin adına da çok önemli bir dönüm noktası olacak." dedi.

Oosterom ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş'a yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çekmesi ve ilin ekonomisine yıllık 1 milyar 250 milyon dolar katkı sağlaması beklenen, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023 alanını inceledi.

Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'ndeki Menzelet ve Sır barajları çevresindeki 747 bin metrekarelik EXPO alanını gezen Oosterom, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oosterom, dünyada çok sayıda EXPO alanını ziyaret ettiğini ancak kentteki hazırlıkları yapan Onikişubat Belediyesinin çok iyi çalıştığını gördüğünü söyledi.

Tüm dünyada birçok EXPO gerçekleştirdiklerini ve bunların şehirlerin uzun dönem gelişim planlarına çok büyük katkısının bulunduğunu vurgulayan Oosterom, "EXPO'ların başarıya ulaşması için ulusal hükümetin, şehrin yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinin yanında bahçecilik endüstrisinin bu organizasyona desteği çok önemlidir. EXPO'lar geçmiş ile gelecek arasında çok önemli bir noktadır. Tam bir kilometre taşıdır." dedi.

Oosterom, "Özellikle Kahramanmaraş'ın 2023'te bir EXPO'ya ev sahipliği yapması sadece şehrin değil Türkiye'nin adına da çok önemli bir dönüm noktası olacaktır." ifadesini kullandı.

İklim değişiklikleri konusunda EXPO'ların önemine dikkati çeken Oosterom, şunları kaydetti:

"İklim değişikliklerindeki en önemli kural farkındalıktır. Elbette hükümetler düzeyinde çeşitli çalışmalar yapılıyor ancak biz dünyada yaşayan her bir vatandaş olarak bu farkındalıkla geleceğimiz için hareket etmeliyiz. Hükümetler ve yerel yönetimler bu EXPO'lara ev sahipliği yaparak insanlara eşsiz bir eğitim ve tecrübe fırsatı sunuyor. Umarım EXPO'nun Kahramanmaraş'a bıraktığı miras, sadece yeşil ve vatandaşların keyif alacakları bir alan değil, aynı zamanda tüm vatandaşların yeşile, çiçeğe ve çevreye karşı farkındalığının artması, bu anlamda kenti önemli bir noktaya taşıması olacaktır."

"Şehre çok büyük bir değer katacak"

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise EXPO alanındaki değişimi görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

EXPO'nun şehre çok büyük değer katacağına işaret eden Briercliffe, şöyle konuştu:

"Şehrin insanları bu alanı ziyaret ettiğinde eşsiz tecrübelerle karşılaşacak. Ayrıca ülkedeki bahçecilik endüstrisinin de gelişimine katkıda bulunacak EXPO için Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, dünyanın farklı şehirlerini bizimle gezip gördü. Gördüğü eşsiz güzellikleri Kahramanmaraş'a kazandırmak için çalışmalarını ekibiyle sürdürüyor. Biz de onların çalışmalarından oldukça memnunuz. Projeyi destekliyoruz ve başarılı olacağına inanıyoruz."

AIPH Yönetim Kurulu Üyesi, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz da EXPO ile Kahramanmaraş'ın hem ülkede hem de dünyada tanınırlığının artacağını dile getirdi.

Onlarca ülkeden insanın 2023'te Kahramanmaraş'a geleceğini anlatan Yılmaz, "Farklı ülkelerin insanları buradan yer alıp kendi ürünlerini sergileyecek. Açılma tarihi 2023 olmasına karşın çalışmaların büyü bölümü tamamlanmış gibi." ifadelerini kullandı.

"Kahramanmaraş'ın dünyada bilinirliğini artıracak"

Öte yandan, heyettekiler, alandaki incelemeleri öncesinde Kahramanmaraş Havalimanı'nda Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile bir araya gelerek, projeye ilişkin sohbet etti.

Vali Özkan, burada yaptığı konuşmada, EXPO projesinin Kahramanmaraş'ın dünyada bilinirliğini artıracak çok önemli çalışma olduğunu söyledi.

Projenin kentin maddi ve manevi kalkınmasına vesile olacağını dile getiren Özkan, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA