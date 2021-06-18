EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor
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EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor

Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Aşı merkezi önündeki kuyruktan görüntüler Aşı merkezinde bekleyenler Aşı olmak için kabinlere girenler Aşı sırasından görüntüler BRÜKSEL - Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı, hastaneler dışında EXPO alanlarında oluşturulan aşı merkezlerinde yapılıyor.

Aşı merkezi önündeki kuyruktan görüntüler

Aşı merkezinde bekleyenler

Aşı olmak için kabinlere girenler

Aşı sırasından görüntüler BRÜKSEL - Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı, hastaneler dışında EXPO alanlarında oluşturulan aşı merkezlerinde yapılıyor. Ülkede oluşturulan merkezlerde teması önlemek için aşı olmaya gelenler görevlilerce karşılanıyor ve yapılan yönlendirme ile temassız bir şekilde aşı olmaları sağlanıyor.

EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor
EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor
EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor
EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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