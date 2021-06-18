EXPO merkezlerinde koronavirüs aşısı yapılıyor
Aşı merkezi önündeki kuyruktan görüntüler Aşı merkezinde bekleyenler Aşı olmak için kabinlere girenler Aşı sırasından görüntüler BRÜKSEL - Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı, hastaneler dışında EXPO alanlarında oluşturulan aşı merkezlerinde yapılıyor.
Aşı merkezi önündeki kuyruktan görüntüler
Aşı merkezinde bekleyenler
Aşı olmak için kabinlere girenler
Aşı sırasından görüntüler BRÜKSEL - Belçika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı, hastaneler dışında EXPO alanlarında oluşturulan aşı merkezlerinde yapılıyor. Ülkede oluşturulan merkezlerde teması önlemek için aşı olmaya gelenler görevlilerce karşılanıyor ve yapılan yönlendirme ile temassız bir şekilde aşı olmaları sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir