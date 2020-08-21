EXPO başvuruları Süs Bitkileri İhracatçılar Birliğine yapılacak
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EXPO başvuruları Süs Bitkileri İhracatçılar Birliğine yapılacak

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye'deki botanik EXPO organizasyonlarının koordinasyon ve denetim görevinin kendilerine verildiğini bildirdi.

EXPO başvuruları Süs Bitkileri İhracatçılar Birliğine yapılacak
21.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:58

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Türkiye'deki botanik EXPO organizasyonlarının koordinasyon ve denetim görevinin kendilerine verildiğini bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) tarafından Türkiye'de yapılacak botanik EXPO'lar için Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin yetkilendirildiğini kaydetti.

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe tarafından uygulanmaya başlanan mevzuat hakkında da kendilerinin bilgilendirildiğini aktaran Yılmaz, botanik EXPO'ların düzenlenmesinin bazı kurallara tabi olacağını belirtti.

Türkiye'de AIPH tarafından onaylanan veya onaylanacak EXPO'lar için "Türkiye EXPO Başvuru Mevzuatı" uygulanacağını kaydeden Yılmaz, başvuruların da Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ne yapılacağını bildirdi.

Bu düzenleme ile EXPO başvurularının amacına uygun olarak düzenlenmesinin hedeflendiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'deki başvuruların en uygun yer ve zamanda planlanmasının, uluslararası standarda uygun özverili şekilde gerçekleştirilmesinin kendilerinin sorumluluğunda olacağını kaydetti.

Birliğin, Türkiye'nin AIPH'de yer alan tek ulusal üyesi olduğuna işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"AIPH Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmamız, ülkemiz süs bitkileri sektörünün uluslararası alanda etkinliğinin artması anlamında büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönem ülkemizin yeni ve başarılı EXPO organizasyonlarına ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Düzenlenecek EXPO'lar hem ülkemizin hem sektörümüzün kazanımı olacaktır."

Kaynak: AA

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