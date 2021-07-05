Expo 2023 Sosyal Medya Hesapları Şanslı Takipçileri
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Expo 2023 Sosyal Medya Hesapları Şanslı Takipçileri

Expo 2023 Sosyal Medya Hesapları Şanslı Takipçileri
Habermetre - Haberler | Toplum

Expo 2023 Sosyal Medya Hesapları Şanslı TakipçileriOnikişubat Belediyesi sosyal medya hesaplarından başlattığı yarışmada kazananlara hediyelerini takdim etti.

Expo 2023 Sosyal Medya Hesapları Şanslı Takipçileri

Onikişubat Belediyesi sosyal medya hesaplarından başlattığı yarışmada kazananlara hediyelerini takdim etti. Başkan Mahçiçek, sosyal medya hesaplarını en aktif şekilde kullanarak vatandaşın gönlünü kazanıyor.

Daha önce de birçok yarışma yaparak şanslı takipçilerine hediye gönderen Onikişubat Belediyesi bu defa "expo2023kahramanmaras" sosyal medya hesaplarından başlattığı "Kendi Lezzetini Keşfet" yarışmasıyla Maraş'a özgü yemekleri sofralarında fotoğraflayıp paylaşanlar arasından yaptığı çekilişte kazanan şanslı takipçilerine Yöresel lezzet Sepeti hediye etti.

Takipçilerin kendi adreslerine kadar bizzat hediyeler takdim edildi. İçerisinde tarhana, pul biber, fıstık ezmesi, EXPO logolu kupa bardak, anahtarlık ve rozetten oluşan Yöresel lezzet Sepetini alan şanslı takipçiler Onikişubat Belediyesi'ne ve Başkan Mahçiçek'e teşekkürlerini ilettiler. Bu kadar kapsamlı bir hediye beklemiyorduk diyen takipçi, Başkan'a selamını ileterek mutluluğunu ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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