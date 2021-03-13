EXPO 2023, Onikişubat ilçesinde tanıtıldı
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EXPO 2023, Onikişubat ilçesinde tanıtıldı

13.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:48
EXPO 2023, Onikişubat ilçesinde tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için Onikişubat ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için Onikişubat ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği'nde gerçekleştirilen toplantıya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Yavuz ile ilgililer katıldı.

Mahçiçek, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın kültürel ve eşsiz değerlerinin dünyaya tanıtılması ve marka değerinin arttırılması adına EXPO 2023'ün çok önemli olduğunu söyledi.

EXPO 2023 projesi hazırlıklarının süratle devam ettiğini belirten Mahçiçek, şunları kaydetti:

"İnşallah 2023'te gerçekleştireceğimiz bir dünya projesi olan EXPO 2023 projemizde Kafkas kültürümüzü hem ülkemize hem de uluslararası alanda tanıtmış olacağız. 2018'de İtalya'da yapılan genel kurulla 62 ülkenin tümünün oyuyla 2023 EXPO'yu Kahramanmaraş'a aldık. İnşallah bunu yapacağız. Ama bizim birliğimizin ve bütünlüğümüzün devam etmesi lazım. Bu proje dönem olarak 6 buçuk aylık bir proje. Expo alanını yaşam alanına dönüştürmeniz lazım."

Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sami Yavuz da EXPO 2023'ün kentin değerlerinin tanıtılması için çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

EXPO 2023 projesi kapsamında Kafkas kültürünün de tanıtılacak olmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Yavuz, "Kültürümüzün tanıtımı ve birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi adına bu fırsatı bizlere tanıyan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı, EXPO 2023 projesinin detaylarının anlatılması ve Çerkes Kültür Evi Kompleksi ve Adige Projesi protokolünün imzalanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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