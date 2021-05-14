EXPO 2023 hobi evleriyle yeni bir mekan kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

EXPO 2023 hobi evleriyle yeni bir mekan kazandı

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Yerel

EXPO 2023 hobi evleriyle yeni bir mekan kazandı Onikişubat Belediyesi'nin EXPO rekreasyon alanındaki hobi bahçelerine vatandaşların ilgisi arttı Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan EXPO 2023 etkinlikleri öncesi, rekreasyon alanında oluşturulan hobi bahçelerine ilgi arttı.

EXPO 2023 hobi evleriyle yeni bir mekan kazandı

Onikişubat Belediyesi'nin EXPO rekreasyon alanındaki hobi bahçelerine vatandaşların ilgisi arttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan EXPO 2023 etkinlikleri öncesi, rekreasyon alanında oluşturulan hobi bahçelerine ilgi arttı.

Baraj kenarında yer alan bölgede yeşil ve mavinin buluştuğu manzaraya sahip 284 adet Hobi Evi ile vatandaşlar kendilerine tahsis edilen uygun alanlarda hobilerini gerçekleştirirken, hafta sonlarını verimli geçirme fırsatı bulabiliyorlar. 35 ve 45 metre kare büyüklüğünde evlerin 60 metre kare bahçelerinde isteyen sebze ve meyve yetiştirirken, isteyenler de çiçeklerini yetiştirebiliyor.

Kimi aileler tam zamanlı olarak Hobi Evlerinde kalarak şehrin gürültüsünden uzakta vakit geçirmektedirler. Çocukların rahatça oynayabilecekleri park, basketbol sahası, kafeterya gibi sosyal alanların da düşünüldüğü Hobi Evlerine rağbet oldukça yüksek.

Onikişubat Belediyesi tarafından 1. etap evleri kısa sürede satılırken, 2. etap evlerin inşaat çalışmaları başlatıldı.

"Kahramanmaraş, Turizm Koridorunda Yerini Alacak"

Nevşehir Ürgüp-Göreme'den başlayıp Şanlıurfa Göbeklitepe'ye kadar uzanacak turizm koridoru içerisinde yer alması gereken, doğası ve güzellikleri ile saklı bir cennet olan Kahramanmaraş, EXPO 2023 ile hak ettiği değere kavuşacak. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bakış açısı ile zenginleşerek, yeni turizm projelerine de imkan tanıyacak.

EXPO 2023'te; 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği, çocuk tiyatroları, interaktif eğitimler, çocuklar için doğa temelli eğitim, sokak eğlenceleri ve geleneksel çocuk oyunları, ülke ve şehirlerin düzenleyeceği milli gün etkinlikleri, kültürel programlar, sanat sergileri, konserler, dans gösterileri, fuarlar, ticari faaliyetler, iş heyeti ziyaretleri ve ticari görüşmeler, ulusal ve uluslararası sempozyumlar, ülke, il ve ilçeler arası yarışmalar gibi etkinlikler olacak. Bu etkinlikler ile Kahramanmaraş, ülkesinde ve bölgesinde merkezi bir konum görevi görecektir.

Turizmin canlanması ile dünya basınının gözü Kahramanmaraş'a çevrilecek. Bu uluslararası organizasyona dünyanın dört bir yanından katılım sağlayan insanlar, şehrin tanıtımına katkı sunarak Kahramanmaraş'ın dünya kentleri arasına girmesine imkan tanıyacak.

Türkiye'nin ilk ve tek 69.000 metrekare büyüklüğünde turkuaz rengiyle görsel güzelliğinin yanı sıra su sporlarının yapılabileceği Kristal Lagün ile birlikte, 2 konsept bir arada, yine dünyada ilk ve tek Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi ile ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. Rekreasyon Alan içerisinde Kahramanmaraş'ın yöresel el sanatları ve ustaları da Arasta Kültür Merkezi'nde yerini alacak.

Gençlere hizmet verecek, son teknoloji ile donatılmış nezih ve ferah bir ortamda okuyup araştırma yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri, özel yayınların bulunabileceği bir Kütüphane ile şehrimize ayrı bir değer kazandırılacak. Ayrıca bu alan içerisinde; müze, düğün salonları, nikah sarayları, bitkisel heykeller, aquaparklar, tenis kortları, fitness kulüpleri, konser salonları, kafe ve restoranları gibi mekanlar yer alacak.

Bununla beraber fuar alanında; 50 den fazla ülke bahçesi, 60 metre yüksekliğinde EXPO kulesi, bitkisel heykeller, Türkiye ili ve ilçeleri bahçesi, kamu kurum ve kuruluş bahçeleri, üniversite bahçeleri, firma bahçeleri ve sergi alanları bulunacak.

"Sen Değişirsen, Dünya Değişir" sloganıyla hizmet eden Onikişubat Belediyesi vatandaşını bilinçlendirerek sürdürülebilir projelerle, EXPO 2023 vizyon projesiyle tarihe büyük bir not düşüyor ve dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor.

Başkan Mahçiçek, 'Önce İnsan' diyerek yola çıktıklarını, örnek ve ilham verici projeleriyle Onikişubat'ı yaşanılabilir bir kent haline getirmeyi başardıklarını, EXPO 2023 ile de hedefledikleri dünya sahnesinde hak ettikleri yeri alacaklarını belirtti.

EXPO 2023 hobi evleriyle yeni bir mekan kazandı
EXPO 2023 hobi evleriyle yeni bir mekan kazandı
EXPO 2023 hobi evleriyle yeni bir mekan kazandı
EXPO 2023 hobi evleriyle yeni bir mekan kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Ruhsar Pekcan Sergey Lavrov
Magazin Şeyma Subaşı Burak Sergen Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Ljajic Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EXPO 2023 hobi evleriyle yeni bir mekan kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:46:42. #1.14#

title