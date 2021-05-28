EXPO 2023 hazırlıkları, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği Konferansı'nda görüşüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için hazırlıklar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için hazırlıklar sürüyor.

Onikişubat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliğinin (AIPH) konferansına katılarak AIPH Başkanı Bernard Oosterom, Genel Sekreteri Tim Briercliffe, Fuarlar Komitesi Üyesi Kevin Chung, EXPO Türkiye Temsilcisi ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ile kentte gerçekleştirilecek EXPO 2023 hazırlıklarını görüştü.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen son 6 aydaki ilerleme raporlarının sunulduğu konferansta Mahçiçek, katılımcılara EXPO 2023 hazırlıklarıyla ilgili kentteki gelişmeleri anlattı.

Toplantıda konuşan AIPH Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Oosterom, hazırlıkların ilerlemesinden dolayı memnun olduğunu belirterek, EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'a önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

EXPO bahçeciliği hakkında bilgi veren Oosterom, şunları kaydetti:

"Bahçecilik endüstrisi zorlayıcı bir süreç olmasının yanı sıra yeşil hayatın benimsenebilmesi için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. EXPO ile beraber bu temanın öne çıkarılması, gösterilmesi ve öneminin fark ettirilebilmesi adına Kahramanmaraş'ta çok önemli fırsat sunacaktır. EXPO, ayrıca vatandaşları hoş ve yeşil bir çevre ile buluşturması, çocuklara doğanın içerisinde oynama ve doğada öğrenme fırsatı vermesi açısından çok önemli bir etkinlik olacaktır. Cumhuriyetin 100. yılında bir açılışla güzel bir EXPO olmasını temenni ederim."

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe de çalışmaları değerlendirmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "EXPO ile birlikte sürdürülebilir sağlıklı ve yeşil alan temasının öne çıkacağı ve pek çok ülkeden katılımcının beklediği bu inanılmaz organizasyona AIPH delegeleri olarak biz de katılmayı heyecanla beklemekteyiz." ifadesini kullandı.

Mahçiçek ise EXPO 2023 Kahramanmaraş projesinin EXPO sonrası dönemi de kapsayan bir şehirleşme projesine dönüştüğünü ifade etti.

EXPO 2023 projesindeki çalışmaları takdirle karşılayan AIPH yönetim kurulu üyeleri Mahçiçek'i tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün