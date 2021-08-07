EXPO 2023'e katılacak ülke sayısı 24'e çıktı
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EXPO 2023'e katılacak ülke sayısı 24'e çıktı

EXPO 2023'e katılacak ülke sayısı 24'e çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde kentte yapılacak EXPO 2023'e şu ana kadar 24 ülkeden katılım sağlayacaklarına dair bildirim geldiğini, bu sayısının açılışa kadar 50'yi bulacağını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde kentte yapılacak EXPO 2023'e şu ana kadar 24 ülkeden katılım sağlayacaklarına dair bildirim geldiğini, bu sayısının açılışa kadar 50'yi bulacağını söyledi.

Müstakil ve Sanayici İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i ziyaret etti. Ziyarette Mahçiçek, Kaan ve beraberindeki heyete EXPO 2023'ün sunumunu yapıp bilgiler verdi. Ardından değerlendirmede bulunan Başkan Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023'ün 747 bin metrekarelik devasa bir alanda gerçekleştirileceği söyledi. Bu alanı EXPO ile sınırlı tutmamak adına, organizasyondan sonra da açık kalarak halka hizmet etmeye devam edecek bir yaşam alanı olarak kalması için çalışma yaptıklarını kaydeden Mahçiçek, şunları söyledi:

"Alan içerisinde birtakım projeler koyduk. Sadece EXPO döneminde değil, EXPO'dan sonra da oranın bir yaşa alanı haline getirilebilmesi ve sürekli kullanılabilmesi bakımından. İnanıyorum ki Kahramanmaraş'ımız için çok değerli bir proje bu. Çünkü Kahramanmaraş'ımızın her şey var, sanayisi, kültürü, edebiyatı. Her alanda çok iyi. Eksik olan alanımız tanıtım. Bu memleketi de başka türlü tanıtma imkanımız yok. Biz her sene 3-5 tane konferans, fuar düzenlesek. Buraya gelecek insanların çok çok azını getirebiliriz. Ama burada 6 ay 15 günde, hem dünyanın çeşitli ülkelerinden ki, bugüne kadar bize 24 ülke katılacağını bildirmiş. Açılışa kadar 50'ye yakın ülkelerden katılımcı bekliyoruz. ve Kahramanmaraş'ı dünyaya taşıyacak, tanınırlığını dünya ölçeğinde gösterecek bir proje. Şuna da dikkat ettik, EXPO döneminde sınırlı kalmayacak. Çünkü çok yerde gördük ki EXPO döneminde sınırlı kaldığınız zaman oraya harcadığınız kaynaklar israf gibi oluyor. Onu önlemek için de içerisine çok çeşitli projeler serpiştirdik ve bütün yıl boyu, uzun yıllar kullanılabilecek alan haline dönüştürdük"MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise EXPO 2023'ün hem Kahramanmaraş hem de Türkiye açısından önemli bir proje olduğunu belirterek, "Geçen sene 18-21 Kasım'da yapmış olduğumuz fuara 102 ülkeden 15 bin ziyaretçi gelmişti. Bildiğiniz gibi MÜSİAD'ın hinterlandı çok geniş. Türkiye'de 89 noktadayız, dünya genelinde de 95 ülkede 225 noktamız var. İnşallah burada Kahramanmaraş Onikişubat Belediyemiz ile birlikte MÜSİAD EXPO'daki tecrübemizi ve MÜSİAD'ın ağırlığını inşallah EXPO 2023'te de sizlerle birlikte tanıtımını yapma noktasında elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.DÜNYA KUPASI VE OLİMPİYATLARDAN SONRA EN BÜYÜK ORGANİZASYON

Şu ana kadar 326 milyon lira harcama yapılan EXPO alanının yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Dünya kupası ve olimpiyatlardan sonra uluslararası en büyük organizasyon olan EXPO hem ülkenin tanıtımına hem de ekonomisine büyük katkı sağlıyor. EXPO 2023'te 747 bin metrekarelik rekreasyon alanın içerisinde 35 türde 5 bin 190 ağaç, 23 türde 34 bin 146 çalı ve yer örtüsü, 5 türde 21 bin 434 otsu bitki olmak üzere ile toplamda 63 türde 60 bin 770 ağaç ve bitki dikilip yerleştirilecek.


EXPO 2023'e katılacak ülke sayısı 24'e çıktı
EXPO 2023'e katılacak ülke sayısı 24'e çıktı
EXPO 2023'e katılacak ülke sayısı 24'e çıktı
EXPO 2023'e katılacak ülke sayısı 24'e çıktı
EXPO 2023'e katılacak ülke sayısı 24'e çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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