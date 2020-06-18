EXPO 2021 Hatay'ın tarihini tanıtacak, lezzetlerini tattıracak
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EXPO 2021 Hatay'ın tarihini tanıtacak, lezzetlerini tattıracak

EXPO 2021'e "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla ev sahipliği yapacak Hatay'da, organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak.

EXPO 2021 Hatay'ın tarihini tanıtacak, lezzetlerini tattıracak
18.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:09

EXPO 2021'e "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla ev sahipliği yapacak Hatay'da, organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak.

Onlarca yemek ve tatlı çeşidinin yanı sıra tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Hatay'da, gelecek sene düzenlenecek EXPO için hazırlıklar sürüyor.

Organizasyonla ilgili çalışmaların bir bölümünün tamamlandığı kente EXPO için gelecek yerli ve yabancı turistler, hazırlanacak botanik bahçelerinde hem gastronomi kentinin lezzetlerini tadabilecek hem de tarihi ve kültürel değerlerini tanıyacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dev organizasyon için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

EXPO için iki ayrı bölge düşündüklerini belirten Savaş, şöyle konuştu:

"Birisi Antakya ve Defne'nin üzerinde 250 dekarlık alan, diğeri de İskenderun'da Karağaç bölgesinde. Karağaç'taki alanımızın gastronomi bölümünün yüzde 50'si tamamlandı. Normal inşaatın da yüzde 70'indeyiz. Antakya bölgesinde ise inşaatın yüzde 60'ını bitirmiş durumdayız. Bunu aralık ayında bitirmeyi planlıyoruz. Yeşil alan konusunda da çalışmalarımız başlamış durumda. İnşaat devam ederken, çalışmaların zarar vermeyeceği bölgelerde fidanlarımızı da dikmeye başladık."

"EXPO bahçesinde 2 bin bitki olacak"

Savaş, her şeyin planlandığı gibi gittiğini, kentin 1 Nisan 2021'de EXPO'ya hazır olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

EXPO bahçesinde doğal bitkilerin yanı sıra endemik, tıbbi aromatik ve laboratuvar bitkilerinin de yer alacağını aktaran Savaş, şunları söyledi:

"Bu bahçede 2 bin civarında bitkimiz olacak. Bunların 300 civarı Hatay'a ait endemik bitkiler. Biz EXPO'nun içini öyle bir doldurduk ki 6 aylık EXPO sürecinden sonra da burası hayatta kalsın, insanlar buraya ticarete, eğitime, eğlenceye, kültürel faaliyetlere, 7'den 70'e gitsinler istedik. Antakya'daki alanda bir gastronomi köyümüz var. Yanında 2 doğal sebze üretme yerimiz olacak. Buradaki ürünler organik olacak, gastronomi mutfağında pişirilecek. Bu alanda aynı zamanda 3 bin 500 kişilik amfi tiyatromuz var. 3 bin metrekarede Hatay'daki 13 medeniyeti tasvir eden mozaik çalışmamız olacak. Bunların yanında Uğur Mumcu Meydanı'ndan çıkartmış olduğumuz 5. yüzyıla ait bir kilise ve kalıntılarının olduğu arkeoparkımız olacak."

Savaş, bu alanlarda ayrıca ülke ve şehirlerin bahçelerinin yer alacağını anlatarak, "Burada bir de eğlence yerimiz var. Yine her yaştan insanımızın eğleneceği merkez olacak. EXPO alanlarında isteyen gelip kültürel faaliyet yapacak, isteyen botanik bahçelerini gezecek, isteyen diğer il ve ülkelerin bahçelerini gezecek, yemek yiyecek, tarihi değerlerimizi görecek." ifadelerini kullandı.

"Alanlar, EXPO sonrası da hizmette kalacak"

Karaağaç bölgesinde ise en az 36-37 şehir mutfağı ve bahçe hazırlanacağını kaydeden Savaş, buranın havuzların bulunduğu gezi alanı şeklinde yapılacağı bilgisini verdi.

Savaş, mutfaklarda, UNESCO tarafından tescillenmiş şehirlerin yemeklerinin yer alacağını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 6 ay boyunca insanlar istediği ülkenin istediği şehrinin yemeklerini yiyecek. Bu 6 ay sonrasında da Türklerin de bu yemekleri öğrenmesini istiyoruz ki daha sonrasında da burada insanlar istediği ülkenin lezzetlerini tatsın. Hatay'a gelen misafirlerimizi bir gün İskenderun, bir gün de Antakya bölgesinde ağırlayıp Hatay'ın lezzetine varmalarını sağlayacağız. Bu alanlar 6 ay sonrasında da açık olacak ve kentin turizmine, ticaretine, tanıtımına katkı sağlamaya devam edecek."

Kaynak: AA

Manşet

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