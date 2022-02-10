EXPO 2021 Hatay Gönüllüleri, kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.
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Bugüne kadar birçok yenilikçi çalışmanın altına imza atan Expo Gönüllüleri, Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.
HATAY (Bültenler) - Tarihçi yazar Osman Zafer Yavuz, dünyanın sayılı mozaik müzeleri arasında gösterilen Hatay Arkeoloji Müzesi'nde Kral Şuppiluliuma'dan mozaiklere kadar birçok eser hakkında Expo Gönüllülerine bilgi verdi.
Kadim kentin derin izlerini keşfeden Expo Gönüllüleri, medeniyetler beşiği Hatay'ın birikimine yakından tanık olmanın keyfini çıkardı.
Bültenler - Güncel