EXPO 2021 Hatay, aralık ayına ertelendi
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EXPO 2021 Hatay, aralık ayına ertelendi

08.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:42
EXPO 2021 Hatay, aralık ayına ertelendi

Hatay'da 23 Nisan-29 Ekim'de düzenlenmesi planlanan EXPO 2021 Hatay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'ye ertelendi.

Hatay'da 23 Nisan-29 Ekim'de düzenlenmesi planlanan EXPO 2021 Hatay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'ye ertelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Sekreteri Tim Briercliffe, Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Briercliffe, ziyarette yaptığı konuşmada, EXPO'yu üstlenen kentlerin, yurt içi ve yurt dışından gelecek katılımcı ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliğine öncelik verdiğini belirtti.

Kovid-19'un dünyanın her tarafında insan hayatını ciddi tehlikeye soktuğunu bildiren Briercliffe, "Organizasyon, 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'de gerçekleşecek. Uluslararası katılımcılar, kendi bahçelerini hazırlamak ve daha etkin faaliyetler düzenlemek üzere Hatay'a gelmek için daha fazla zamana sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Savaş da organizasyonu 23 Nisan'da gerçekleştirmek adına yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Biz bu erteleme kararını fırsata dönüştürmek ve çok daha başarılı olmak için değerlendireceğiz. Bu süreçteki verimli iş birliği ve yardımları için AIPH Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz. Güzel ve unutulmaz bir EXPO'ya ev sahipliği yapmak için 10 Aralık'ı dört gözle bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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