Expo 2020: Katılımcı ülkeler ne kazanacak? Sürdürülebilir projeler dikkat çekiyor

10.10.2019 20:34

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olan dünya fuarı Expo 2020'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 milyon yabancının ziyaret edeceği ve ülke ekonomisine 30 milyon euro katkı sağlaması beklenen organizasyon için Dubai'de hazırlıklar devam ediyor