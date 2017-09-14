Experian, KOBİ Yönetimi ile Alışkanlıkları Değiştiriyor!

Kredi Garanti Fonu Tahsis ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aysal'ın rakamsal verilere dayanan açılış konuşmasını yaptığı ve finans sektörü liderlerinin katıldığı toplantıda ayrıca Experian'ın iş ortaklarının başarı hikayeleri de paylaşıldı.

Dünyanın lider bilgi hizmetleri şirketi Experian, 'KOBİ Yönetimi - Alışkanlıklar Değişiyor!' başlıklı etkileşim toplantısında finans sektörünün üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi. Kredi Garanti Fonu Tahsis ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aysal'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Yapı Kredi Bankası Kredi Risk Yönetimi Grup Direktörü Gürcan Kırmızı, Experian Türkiye ve Orta Doğu Analitik Birimi Başkanı Simge Danışman, Denizbank Perakende Krediler Grubu ve Risk Metodolojisi Grup Müdürü Ayşegül Şimşek ve ünlü ekonomi sunucusu Cem Seymen'in sunum ve konuşmalarıyla devam etti.

Kredi Garanti Fonu Tahsis ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aysal uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin büyüme beklentisini Kredi Garanti Fonuna dayanarak yükselttiğini belirterek açılış konuşmasına devam etti; 'Kredi Garanti Fonu artık ülkemiz ekonomisini regüle eden saygın bir finansal kurum. Değişime önce kadrolarımızdan başladık ve personel sayımızı artırmadan mevcutta değişiklikler yaptık. Kredi onay komitelerini kaldırdık, kurum içsel değerlendirme sistemi KOBİS ile objektif kriterler doğrultusunda talepleri değerlendirmeye başladık. Öz kaynaklarımızda uyguladığımız Portföy Garanti Sistemi'ni Hazine kaynaklı kefaletlerde de uygulamaya başladık. Bu sayede geçmişte 35-40 günü bulan talep sonuçlandırma sürelerini 1 güne kadar kısalttık'.

Mehmet Aysal tüm bu çalışmaların sonucunda Kredi Garanti Fonunun 25 yılda değerlendirdiği başvuru sayısı kadar firmayı en geç 1 haftada değerlendirerek sonuçlandırdıklarını açıklayarak sözlerine devam etti; 'Kredi Garanti Fonu bugün Türkiye ekonomisini regüle eden, reel sektör ve bankacılık sektörünü aynı paydada buluşturan, sadece KOBİ'lerin değil tüm işletmelerin finansmana erişiminde en büyük destekçisi haline geldi. Kredi Garanti Fonu konjonktürel bir araç değil kalıcı yapısal bir reform ve farklı ürünleriyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Hem öz kaynaklarından hem de yabancı kaynaklardan kefalet vermeye 25 yıldır devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Bu yıla kadar dünyanın en büyüğü olan Güney Kore'nin kefalet kuruluşu KODİT'i geçerek en yüksek hacme sahip kefalet kurumu olduk. Kredi Garanti Fonu olarak, geçtiğimiz pazartesi itibariyle 330 bin 771 işletmeye 214 milyar 200 milyon TL kredi için 192 milyar 100 milyon TL kefalet hacmine ulaştık. Bu hacmin kırılımlarına bakacak olursak; Ağustos sonu itibariyle desteklerin yüzde 55,8'i yeni kredi, yüzde 30'u ise ilave kredi. Refinansman yapılan kredi oranı ise sadece yüzde 4,5. Bu desteklerin ortalama faizi yüzde 15,12 iken ortalama vade de 39,6 ay. Kredilerin yüzde 86,6'sı TL, yüzde 8,8'i Euro, yüzde 4,6'sı ise dolar cinsinden kullandırıldı. Ticaret ve hizmet sektörlerine verdiğimiz destekler toplam desteklerimizin yüzde 44,1'ini, imalat sanayiine verdiğimiz destekler ise yüzde 30,3'ünü oluşturuyor. Son olarak kefalet verdiğimiz işletmelerin yüzde 74,7'sini KOBİ'ler oluşturuyor.'

Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu 'KOBİ Yönetimi - Alışkanlıklar Değişiyor!' başlıklı toplantılarında finans sektörünün üst düzey yöneticilerini bir araya getirerek Experian'ın uçtan uca KOBİ yönetimindeki analitik teknikleri, çözüm ve başarılarını paylaştıklarını belirterek sözlerine devam etti; 'Uzun yıllardır her müşteri segmenti için tahsis, müşteri yönetimi ve tahsilat stratejilerini geliştirmeleri konusunda pek çok finansal kurum ile yoğun iş birliği içindeyiz. 'KOBİ Yönetimi - Alışkanlıklar Değişiyor!' toplantımızda ise özellikle KOBİ segmenti için geliştirdiğimiz analitik çözümleri ve bu çözümleri kullanan müşterilerimizin başarı hikayelerine yer verdik. Aynı zamanda KOBİ segmentine yönelik limit tahsis ve limit yönetimi çözümleri, müşteri yaşam döngüsünün her alanında otomasyon trendleri ve erken uyarı sistemleri gibi konuları da paylaştık.'

Experian'ın danışmanlık ve analitik çözümleri Türkiye'de 20'nin üzerinde finansal kurumda aktif olarak kullanılıyor. Experian olarak ayrıca Türkiye'deki tek kredi bürosu olan ve bankalar tarafından kurulan Kredi Kayıt Bürosu ile 20 yılı aşkın bir süredir stratejik iş birliği içinde çalışıyoruz.'

Mehmet Bozacıoğlu, Experian'ın karar yönetim platformu PowerCurve ile analitik teknikleri birleştirerek güçlü çözümler sundukları belirtti ve sözlerine devam etti: 'Analitik yetkinliklerimizle bankalara özel stratejiler ve çözümler geliştirirken, Powercurve platformu ile gerekli otomasyonu sağlayarak ilgili birim çalışanlarının iş yükünü hafifletiyoruz ve şirketlerdeki karlılığı arttırıyoruz. Aynı zamanda müşteri deneyimini iyileştiren adımların atılmasını sağlamakla birlikte hem strateji & analitik, hem de operasyonel tahsilat aksiyonlarının aynı platform üzerinde, entegre bir şekilde geliştirilmesini ve yönetilmesine de destek oluyoruz. Experian olarak, önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin anlık kredi riski kararları almaları, regülasyonlara uyum sağlamaları, dolandırıcılığı önlemeleri konusunda destek sunmak için hem yerel kaynaklarımızı güçlendirmeye hem de Türkiye pazarına özel olarak ayrılmış uluslararası kaynaklarımızı artırmaya devam edeceğiz'.

