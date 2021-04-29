Expeditions: Rome PC için çıkış yapacak!
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Expeditions: Rome PC için çıkış yapacak!

Expeditions: Rome PC için çıkış yapacak!
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Yayıncı THQ Nordic ve tasarlayıcı Logic Artist, sıra tabanlı rol yapma oyunu olan Expeditions: Rome'u PC için oyunseverlere resmen duyurdu. Oyuncuları zevkli ve heyecanlı bir oyun deneyimi bekliyor. Detaylar haberimizde!

THQ Nordic an itibariyle oyuncularına sunacağı bu sıra tabanlı aksiyon rol yapma oyununu açıkladı. Bu oyuncular ile paylaştıkları oyun iddialı bir yapım olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. Bu yıl Steam'da çıkış yapacak olan oyun oyuncular tarafından indirilmeyi bekleyecek.

EXPEDITIONS ROME TANITIM YAZISI

Babasının bilinmeyen bir politik rakip tarafından öldürülmesinin ardından Roma'dan kaçmak ve Yunan isyanını bastırmaya yönelik askeri eyleme sığınmak zorunda kalan genç Legatus rolüne bürünün. Adım adım askeri becerilerinizi artıracak, savaşlarda kendinizi güçlendirecek ve herkesin hem saygı duyacağı hem de korkacağı Legatus olacaksınız. Expeditions: Rome'da, Yunanistan'ın parlak mavi sahillerinden Galya'nın derin ormanlarına kadar tüm dünyadaki eylemleriniz aracılığıyla Roma'nın iradesini kullanacaksınız. İnsanların ve Roma'nın sizi nasıl göreceğine karar verin. Demir yumruğunuzu mu göstereceksiniz yoksa tatlı dille mi konuşacaksınız? Cumhuriyetin politik mirasını mı benimseyeceksiniz yoksa Roma Parlamentosunda kendi yolunuzu mu çizeceksiniz? Birliğinizin, yakın yoldaşlarınızın ve Roma'nın kendisinin kaderine karar verirken her seçim önemli olacak.

- Kendi Romalı Legatus'unuzu oluşturun! Karakterinizin görünümünü, cinsiyetini, sınıfını ve becerilerini oyun stilinize ve rol yapma hayal gücünüze göre özelleştirin

- Her silahın savaş alanındaki potansiyelinizi değiştirdiği kapsamlı bir yetenek tabanlı aksiyon sisteminin sunduğu taktiksel, sıra tabanlı savaşa katılın

- 5 benzersiz yoldaşla maceraya atılın ve kapsamlı geçmişlerini ve eşsiz kişiliklerini keşfedin

- Kuzey Afrika, Yunanistan, Galya ve Roma'nın kendisi dahil olmak üzere birçok farklı çevrede son derece güzel, renkli dünyayı keşfedin

- Tamamen sesli bir anlatım aracılığıyla, seçimlerin önemli ve sonuçlarının uzun vadeli olduğu, tarihten ilham olan bir politik entrika ve kişisel drama hikayesini deneyimleyin

- Her karakterin seviyesini yükseltin ve geniş kapsamlı taktiksel seçenekleri keşfetmek için çeşitli beceriler ve pasif yetenekler arasından seçim yapın

- Oyununuzu daha da özelleştirmek için çeşitli silahlar, zırhlar ve taktiksel öğeler yağmalayın, oluşturun ve kullanın; her bir karakter için son derece geniş bir taktiksel seçenek yelpazesi sağlayın

- Birliğinize Yunanistan, Kuzey Afrika ve Galya'da 3 savaş operasyonunda öncülük edin. Lejyonerleri toplayın, kampınızı iyileştirin, bölgeleri ele geçirin, kaynakları sömürün ve bölgelerinizi savunun.

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