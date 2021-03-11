Eximbank, Özbekistan'da iki banka ile kredi anlaşması imzaladı
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Eximbank, Özbekistan'da iki banka ile kredi anlaşması imzaladı

11.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:52
Eximbank, Özbekistan'da iki banka ile kredi anlaşması imzaladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına yönelik Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzalandığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına yönelik Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzalandığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabında Türk Eximbank ile Agrobank ve Turonbank arasında kredi anlaşması imzalandığını açıkladı. Bakan Pekcan, "Türk Eximbank ülkemizden Özbekistan'a gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı. Bu kapsamda bankamız ile Özbekistan'ın önde gelen bankaları arasında imzalanan kredi anlaşması sayısı 5'e, anlaşmaların toplam tutarı ise 170 milyon dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, anlaşmaların hayırlı olmasını dileyerek, "İmzalanan bu yeni kredi anlaşmaları ile ülkemizden Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileri ile daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacmimizin arttırılmasını amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Eximbank, Özbekistan'da iki banka ile kredi anlaşması imzaladı
Eximbank, Özbekistan'da iki banka ile kredi anlaşması imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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