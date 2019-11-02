Eximbank kredi faizini yüzde 8,79'a düşürdü

İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılan Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektiğini açıkladı.

02.11.2019 12:37
Eximbank kredi faizini yüzde 8,79'a düşürdü

İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılan Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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