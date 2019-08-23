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Eximbank: KOBİ'lerin ihracattaki alacak riskinin yüzde 90'ını garanti ediyoruz

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, "Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ'mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz.

23.08.2019 13:05
Eximbank: KOBİ'lerin ihracattaki alacak riskinin yüzde 90'ını garanti ediyoruz

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, "Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ'mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz. KOBİ'lerimizin alacaklarının yüzde 90'ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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