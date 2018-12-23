Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank aracılığıyla bugün her 100 dolarlık ihracatımızın 26 dolarını finanse ettik. 2019 yılında bunun 100 dolarda 27 dolar olmasını ve Eximbank'ın 48 milyar dolar finansman yapmasını hedefliyoruz." dedi.