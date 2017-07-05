Eximbank, İhracata Finansman Desteğini Yüzde 15 Artırdı

Türk Eximbank'ın 2017 yılının ilk yarısında ihracatçılara sunduğu toplam finansman desteği geçen yıla göre yüzde 15 artarak 16,3 milyar dolardan 18,8 milyar dolara yükselirken, bu desteğin 11,7 milyar doları nakdi kredi, 7 milyar doları ise alacak sigortası olarak sağlandı.



Türk Eximbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bankanın sağladığı nakdi kredilerde yüzde 34 ile son dört yılın en yüksek artışı gerçekleştirildi. Mevcut 28 kredi programı ile sunulan destekler sonucunda 2017 yılının ilk 6 ayında kredi stoku TL bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 66 milyar liraya ulaşırken, alacak sigortası kapsamında ocak-haziran döneminde sigortalanan sevkiyat yaklaşık 7 milyar dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı.



Açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Bankamızın ilk yarıyıl hedeflerini gerçekleştirme konusundaki performansının yanı sıra, 10 milyar liraya yükseltilen kayıtlı sermayemiz kapsamında Bankamıza kısmi sermaye ödemesi gerçekleştirilmesi, Merkez Bankası tarafından sürdürülen sıkı para politikasının ihracatçılarımız lehine esnetilmesi ve yine Merkez Bankamızın bize tanıdığı 17 milyar dolarlık reeskont limitinin 2 milyar dolarını orta-uzun vadeli kredileri desteklemek için kullanmamıza imkan tanıması halinde, 2017 yılı sonu için belirlediğimiz 39,8 milyar dolarlık finansal destek ve ihracatın yüzde 26'sının desteklenmesi hedeflerimizi rahatlıkla aşacağız.



Türk Eximbank 2017 yılının ilk yarısında ulaştığı ihracatçı sayısını yüzde 12,5 artırdı. Bankanın son 1 yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısı yaklaşık yüzde 9 artarak 6 bin 834'e ulaşmıştır. Öte yandan, sigortalı ihracatçı sayısı ise son bir yılda yüzde 16 büyüyerek 2 bin 671 olmuştur. Türk Eximbank'ın aktiflerinin yüzde 95'ini ihracat kredileri oluşturmaktadır. Ayrıca, mayıs ayı verilerine göre bankacılık sektöründeki tüm ihracat kredilerinin yüzde 41,6'sı Bankamıza aittir. Yılın altı ayında, Bankaya duyulan güvenin göstergesi olarak geniş bir coğrafyadan dünyanın önde gelen bankalarından sendikasyon kredisi ve ikili ticari krediler yoluyla toplam 1,8 milyar dolar kaynak sağlanmıştır."



Açıklamada sağlanan kaynaklar arasında uygun maliyetli orta-uzun vadeli fonların payının yükseldiği belirtilirken, Türk Eximbank'ın bilanço yapısında yaşanan değişime uygun olarak orta-uzun vadeli fonlama çerçevesinde 300 milyon dolar tutarındaki Dünya Bankası kredisine ek olarak, yıl sonuna kadar Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan 150 milyon avro, İslam Kalkınma Bankası'ndan da 300 milyon dolar tutarında uzun vadeli ve uygun maliyetli yeni kredi kullanılması için çalışmaların yürütüldüğü iletildi.



"Daha fazla ihracatçıya doğrudan ulaşılacak"



"Böylelikle, 2017 yılında en az 750 milyon dolarlık orta-uzun vadeli kaynak temin edilecektir. Ayrıca İslami Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) ile görüşmeler yapılarak bu kuruluşların garantisiyle 10 yıl vadeli yeni borçlanma imkanları üzerinde çalışılmaktadır." değerlendirmesinin yer aldığı açıklamaya göre, ihracat kredi portföyündeki gelişmelere bağlı olarak, eurotahvil ve Banka tarihinde ilk defa sukuk (İslami tahvil) ihracının düşünüldüğü bildirildi



Kuruluşunun otuzuncu yılında ihracatı destekleme misyonunu daha iyi yerine getirmek amacıyla yeniden yapılanan Eximbank açıklamasında şunlar kaydedildi:



"Bu süreçte Bankamızın organizasyon yapısında gerçekleştirilen dönüşüm ile ihracatçılarımızla doğrudan çalışılabilecek bir yapı oluşturulmuştur. İstihbarat, analiz ve tahsis birimlerinin oluşturulması sayesinde güçlendirilen yapısı ile Banka, ihracatçılarımızdan bankalar dışında da teminat alarak kredi verebilecek hale gelmiştir. Ayrıca, KGF ile iş birliği imkanları da güçlendirilmiştir. Banka yeni organizasyon yapısı ile KGF- Portföy Garanti Sistemi (PGS) dahilinde de ihracatçılarımıza doğrudan kredi kullandırmaktadır. Bu sayede yılın geri kalanında kredilerde önemli bir artış bekliyoruz.



Daha fazla ihracatçımıza ulaşma yönünde attığımız bir başka adım ise şubeleşme yönünde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerdir. Bankanın sunduğu hizmetlerin ihracatçıların ayağına götürülmesi amacıyla irtibat büroları şubeleştirilerek, şube ağı genişletiliyor. 2016 yılında Gaziantep Şubesi'ni, 2017 yılında ise Denizli, Bursa ve Adana şubelerini açtık. Birkaç ay içinde Konya, Kayseri ve Antalya şube olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Halihazırda şubelerimizden kredi kullandırılmakta olup, tamamlanmak üzere olan altyapı çalışmaları sayesinde yakında tüm şubelerimiz alacak sigortası hizmetini de ihracatçılarımıza sunabilecektir. Ayrıca, ihracat potansiyeli yüksek olan başka illerde ve organize sanayi bölgelerinde de irtibat noktaları oluşturularak ihracatçılarımızın Eximbank'ın sunduğu finansman imkanlarına ulaşması kolaylaştırılacak, daha fazla ihracatçıya doğrudan ulaşılacak."