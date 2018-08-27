Eximbank Aydın İrtibat Bürosu Açıldı

Eximbank Aydın İrtibat Bürosu, Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Aydın'da faaliyet gösteren firmaların yararlanabileceği Türk Eximbank Aydın İrtibat Bürosu'nun açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması başladı. Protokol konuşmalarının ardından Eximbank Aydın İrtibat Bürosunun açılış kurdelesi törene katılan protokol tarafından kesildi. Törene katılan protokol üyelerinin toplu fototğraf çekimi ve ofis ziyaretinin ardından tören sona erdi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Eximbank Aydın İrtibat Bürosunun borsada bulunmasından dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, "Aydın'da ihracat rakamlarının çok daha yukarılara çıkması dileğiyle büromuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'ın ihracat rakamları hakkında bilgi vererek,"2017 Şubat ayında yaptığımız toplantıda Aydın'da 300 adet ihracatçımız bulunduğunu belirtmiştik. Eximbank İrtibat Büromuzun faaliyete geçmesi ile ihracatçılarımız başvurularını daha kısa sürede yapacaklardır. Büromuzda ATB ve AYSO olarak birer personel görevlendirdik. İrtibat büromuzun faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Aydın'da açılan irtibat bürosu ile İzmir Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen işlemlerin Aydın'da da gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, "Türkiye'nin 10 büyük bankasından birisiyiz. 160 milyar dolarlık ihracat hacmimizin yüzde 20'sine destek sağlıyoruz. Bugün 9975 ihracatçı ile birlikte çalışıyoruz. Yani arka arkaya 3 yıl ihracat yapan şirketlerin 3'te 2'si ile çalışıyoruz. Aydın'da 12'inci irtibat büromuzu açıyoruz. İrtibat büromuzun açılması ile daha çok ihracatçı ile çalışma imkanı bulacağız. Aydın'da özellikle turizm sektörü ile ilgili çalışmalar yapacağız" dedi.

AK Parti Aydın Milletevkili Mustafa Savaş ise, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin girdiği bu yeni dönemde üretip, kazanacağız. Buradaki girişim yeni Türkiye yolunda çok önemlidir. Bir ülkenin gelişimi için ihracat çok önemlidir. 740 milyon dolarlık ihracat rakamı Aydın'a yakışmıyor. Bana göre olması gereken rakam 5 milyar dolardır. Bu rakamı yakalamak için irtibat ofisimiz bir araçtır. Tabi bu arada serbest bölge girişimlerimiz de devam ediyor. Yerini netleştirdiğimiz zaman bu hedefi hızla gerçekleştireceğiz. Burada 10 bin kişilik istihdam sağlayacağız. Serbest bölgemiz 1 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacak. İrtibat büromuzun ileriki dönemlerde şubeye dönüşeceğine inanıyorum" dedi.

Eximbank Aydın İrtibat Bürosunun açılışına Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ve davetliler katıldı. - AYDIN