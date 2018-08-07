Eximbank Aydın'da İrtibat Bürosu Açacak

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, gelecek hafta Türk Eximbank'ın Aydın'daki irtibat bürosunun açılışının yapılacağını bildirdi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, makamında ziyaret eden Savaş'a partisinin il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Savaş, Türk Eximbank irtibat bürosunun Aydın'da açılacağını söyledi.

İrtibat bürosunun açılmasının Aydın'ın ihracatına olumlu etki yapacağını belirten Savaş, "İlk olarak gelecek hafta irtibat büromuzu açacağız. İhracat rakamı ve işlem sayısı arttıkça şubeleşme yolunda süreç hızlanacak." dedi.

Aydın Şehir Hastanesi projesi hakkında Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz'den telefonla bilgi alan Savaş, 950 yataklı şehir hastanesi projesinin ihale sürecinin eylül ayı sonunda tamamlanacağını belirtti.