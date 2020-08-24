Exil Filmi
Exil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Exil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Almanya'da yaşayan 45 yaşındaki bir ilaç mühendisi olan Kosova doğumlu Xhafer, etnik kökenlerinden dolayı ayrımcılığa ve zorbalığa uğrar. Büyük bir kimlik krizine giren Xhafer, bu süreçte kendisine söylenen her sözü, yaşanan her olayı sorgulamaya başlar. Meslektaşları gerçekten ondan hoşlanıyor mu yoksa nefret mi ediyorlar? Kafasında oluşan sorulara cevap arayan Xhafer, yaşananların aklının kendisine yaptığı bir oyun mu yoksa gerçekte var olan şeyler mi olduğunu anlamaya çalışır.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Exil
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Almanya, Belçika, Kosova
Orijinal Dili: Almanca, Arnavutça
Filmin Süresi: 121 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 13.11.2020
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Kaynak: InterSinema.com