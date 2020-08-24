Exil Filmi Exil filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Exil filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Almanya'da yaşayan 45 yaşındaki bir ilaç mühendisi olan Kosova doğumlu Xhafer, etnik kökenlerinden dolayı ayrımcılığa ve zorbalığa uğrar. Büyük bir kimlik krizine giren Xhafer, bu süreçte kendisine söylenen her sözü, yaşanan her olayı sorgulamaya başlar. Meslektaşları gerçekten ondan hoşlanıyor mu yoksa nefret mi ediyorlar? Kafasında oluşan sorulara cevap arayan Xhafer, yaşananların aklının kendisine yaptığı bir oyun mu yoksa gerçekte var olan şeyler mi olduğunu anlamaya çalışır.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Exil

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Almanya, Belçika, Kosova

Orijinal Dili: Almanca, Arnavutça

Filmin Süresi: 121 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 13.11.2020

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Kaynak: InterSinema.com