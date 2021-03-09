EXCEL Davidp kaptanlığında Valorant sahnesine giriş yapıyor

İngiltere merkezli espor organizasyonu EXCEL, Valorant sahnesine giriş yaptı. Kadronun tamamını açıklamayan kulüp, ilk olarak Davidp'yi kadrosuna kattı. yapılan açıklamada Davidp için bir hoş geldin mesajı yayınlayan organizasyon, kadronun Davidp önderliğinde kurulacağını ve oyuncunun takım kaptanı olacağını belirtti.

Hatırlayacağınız üzere Davidp yakın zamanda G2 Esports Valorant kadrosundan ayrılmıştı. Oyuncu yaptığı açıklamada, takım kaptanı olarak EXCEL bünyesine katıldığını duyurdu. Rekabete aç olduğunu ve daha fazla şampiyonluk için sabırsızlandığını belirtti.

Kaynak: Playerbros