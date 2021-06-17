EXCEL Davidp, B1GGY ikilisi yerine RUBINO ve Moe40'ı kadrosuna eklediğini duyurdu.
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EXCEL Davidp, B1GGY ikilisi yerine RUBINO ve Moe40'ı kadrosuna eklediğini duyurdu.

EXCEL Davidp, B1GGY ikilisi yerine RUBINO ve Moe40'ı kadrosuna eklediğini duyurdu.
Playerbros - Haberler | Gamegar

Davidp, B1GGY ikilisinin yerine RUBINO, Moe40 ikilisi takıma dahil oldu

EXCEL VALORANT ekibi Twitter adresinden yaptığı açıklama ile RUBINO ve Moe40'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

https://twitter.com/EXCEL/status/1405193461343653893's=20

EXCEL, takımın kaptanı David "Davidp" Prins'i ve Sova oyuncusu Morgan "B1GGY" Madour yerine Muhammed "Moe40" Hariff ve Ruben "RUBINO" Villarroel'u kadrosuna kattı. Projenin kaptanlığı Vincent "Happy" Schopenhauer'a devredildi ve oyuncu oyun içi liderlik rolünü üstlendi.

Değişiklikler ile birlikte EXCEL'in VCT 3. Aşama kadrosu şu şekilde oldu:

Vincent "Happy" Schopenhauer

Muhammad "Moe40" Hariff

Ruben "RUBINO" Villarroel

Marc "Honeybee" Samuel Begley

Alend "Ale" Khalaf

Jimmy "Jumpy" Berndtsson (Baş Koç)

Sam "Fields" Greenfield (Asistan Koç)

Kaynak: Playerbros

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