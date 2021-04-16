Excalibur PUBG Arena Turnuvası başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Excalibur PUBG Arena Turnuvası başlıyor

Excalibur PUBG Arena Turnuvası başlıyor
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Excalibur PUBG Arena, 24 Nisan-9 Mayıs arasında tüm PUBG tutkunlarını bir araya getiriyor.

Excalibur PUBG Arena, 24 Nisan-9 Mayıs arasında tüm PUBG tutkunlarını bir araya getiriyor.

Casper açıklamasına göre, global arenanın en popüler oyunlarını oynayan amatör ve profesyonel oyun severleri bir araya getiren Excalibur şimdi de Excalibur PUBG Arena'yı gerçekleştiriyor. Bu arenada mücadele edecek oyuncuları birçok ödül bekliyor.

Excalibur sponsorluğunda, tüm oyuncuların katılabileceği turnuvanın kayıtları 16-22 Nisan arasında alınacak. 24 Nisan'da başlayacak olan turnuvada, oyuncular 2 hafta sonu boyunca cumartesi ve pazar günleri rekabet edecek. Her grup elemesinden en iyi 2 takım final aşamasına kalacak ve büyük finalde oynamaya hak kazanacak.

Açık elemelerden büyük finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye'nin en iyileriyle 20 bin TL ödül havuzlu turnuvaya katılamaya hak kazanacak. 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımlarının davetli olduğu final 9 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Büyük finali, Yağız Efe "10000days" Vardarbaş ve Berkay "Vicrains" Yılmazbayhan sunacak. 1'nci takımın 12 bin, 2'nci takımın 6 bin, 3'üncü takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvaya kayıtlar 16 Nisan'da başlayacak. Turnuvaya son başvuru tarihi 22 Nisan olacak. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılmak için "https://www.casper.com.tr/excaliburclan/pubg-arena" adresini ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Şeyma Subaşı Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Excalibur PUBG Arena Turnuvası başlıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:56:38. #1.15#

title