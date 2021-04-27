Excalibur PUBG Arena'da ön elemeler başladı
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Excalibur PUBG Arena'da ön elemeler başladı

Excalibur PUBG Arena'da ön elemeler başladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Oyun dünyasının gözde oyunlarından olan PUBG, Excalibur ile oyun severlerle buluştu.

Oyun dünyasının gözde oyunlarından olan PUBG, Excalibur ile oyun severlerle buluştu.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan'da ön elemeleri başlayan turnuvaya 200'ün üzerinde takım katıldı. 24-25 Nisan'da ilk elemelerin yapıldığı turnuvada, finale katılacak olan ilk 4 takım belli oldu.

Global arenanın en popüler oyunlarını oynayan amatör ve profesyonel oyunseverleri bir araya getiren Excalibur PUBG Arena'nın büyük finalinde Türkiye'nin en iyi takımları ile 20 bin lira ödül havuzundan pay kazanmak için mücadele etmeye hak kazanan A ve B grubu finalistleri belli oldu.

24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar akşamı A ve B grubu elemeleri gerçekleşen turnuva birbirinden heyecanlı sahnelere tanık oldu. Cumartesi günü gerçekleşen A grubu elemelerinde toplam 61 puan ile Valiente ESpor takımı birinci, 55 puan ile Sky ikinciliği elde ederek büyük finale gitmeye hak kazanan takımlar arasına katıldı. Pazar akşamı ise B grubu maçlarında mücadele devam etti. Zorlu geçen B grubu mücadelesinde birinciliği üstlenen takım 49 puan ile Eskişehir ESpor, ikinciliği 47 puan ile Meat Grinders takımı kazandı.

C ve D grubu son elemeler ise 1-2 Mayıs'ta gerçekleşecek. Açık elemelerden büyük finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye'nin en iyileriyle 20 bin TL ödül havuzlu turnuvaya katılamaya hak kazanacaklar.

Finale, 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımları davet edildi.

Birinci takımın 12 bin TL, 2. takımın 6 bin TL, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvanın finali ise 9 Mayıs saat 13.00'te gerçekleşecek. Final, twitch.tv/10000days linkinden canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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