Excalibur PUBG Arena Büyük Finalleri başlıyor!

Yaz aylarına doğru PUBG fırtınası son gaz devam ediyor.

Excalibur PUBG Arena Büyük Finalleri başlıyor. Toplamda 16 takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuvaya günler kaldı.

Açık elemelerden Büyük Finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye'nin en iyileriyle 20.000TL ödül havuzlu turnuvaya katılma biletine artık sahipler. Açık elemelerin tamamlanmasıyla oluşan 16 takım ise şu şekilde:

1907 Fenerbahçe Espor

836 Pizza Locale

XFlow Esports

fastPay Wildcats

Kumiho Gaming

OtherSide Esports

EPOCH

OURSPRIME Esports

Valiente Espor

Sky

Eskişehirspor Espor

Meat Grinders

Silencers

İzmir Spor

Imortal

Cürüm

En iyi takımlar arasında kıyasıya rekabet son gazla devam edecek. 9 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te 10000 Days ve Vicrains'in sunumu ile turnuvanın şampiyonu belli oluyor. Şimdilik "Büyük Finallerde" görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros