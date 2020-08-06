Excalibur oyun bilgisayarı, Xbox Game Pass oyunları ile birlikte geliyor
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Excalibur oyun bilgisayarı, Xbox Game Pass oyunları ile birlikte geliyor

Oyun teknolojilerilerinin öncü markaları Excalibur ve Xbox, oyunseverleri yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi ile buluşturmak için güçlerini birleştirdi.

Excalibur oyun bilgisayarı, Xbox Game Pass oyunları ile birlikte geliyor
06.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:51

Oyun teknolojilerilerinin öncü markaları Excalibur ve Xbox, oyunseverleri yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi ile buluşturmak için güçlerini birleştirdi.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, Excalibur ve Xbox, oyunseverleri yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi ile buluşturmak için güçlerini birleştirdi.

Windows 10 işletim sistemli Excalibur oyun bilgisayarları, 100'den fazla oyuna aylık üyelik ile sınırsız erişim sağlayan Xbox Game Pass'i 1 ay boyunca ücretsiz kullanma imkanı sunuyor.

Her ay yeni oyunlar eklenen oyun kütüphanesi ve özel indirimler ile birlikte, en güncel oyunları anında oynama fırsatı sunan Xbox Game Pass, her zevke uygun oyunları deneyimleme imkanı veriyor.

Favori bilgisayar oyunları keşfetme imkanı

En gündelik oyunlardan, yeni nesil oyunlara kadar birçok seçenek sunan Xbox Game Pass ile yeni favori oyunlar keşfedilebiliyor, yeni Xbox oyunları yayınlandıkları gün oynama fırsatı sunuyor.

Windows 10 PC oyunları için en iyi platformu sunan Xbox ile Minecraft, Forza Street, Gears 5, Sea of Thieves, Halo gibi oyun dünyasının en popüler oyunlarını deneyimleyebilecek, Excalibur bilgisayarlarının performansı ile de rekabet dünyasında bir adım önde olunacak.

Oyun dünyası için geliştirildi

Windows 10'lu Excalibur bilgisayarlarda Xbox masaüstü uygulaması ile oyun konsoluna ihtiyaç duymadan yüzlerce oyun arasından favori oyunların keşfedilebileceği bu uygulama ile oyun tutkusu yeni bir boyuta taşınıyor.

Xbox Game Pass ile oyun kütüphanesine göz atılabiliyor, önerileri görüntülenebiliyor, türe göre filtrelenip tek bir düğmeye tıklayarak yeni favori oyun keşfedebiliyor.

Oyunlar arası geçişte sohbet devam ettirilebiliyor

En güncel ve favori oyunları oynarken arkadaşların ne oynadığı takip edilebiliyor ve onlarla sohbet edilebiliyor. Oyunlar arası geçiş yapıldığında dahi sohbetin devam ettirmeyi sağlayan gelişmiş özellikler sayesinde oyundan ödün vermeden konuşmalar takip edilebiliyor, oyun dünyasına ara vermeden tüm favori oyunlar deneyimlenebiliyor.

31 Aralık 2020'ye kadar faydalanabilecek Xbox Game Pass üyeliğinin, "https://www.casper.com.tr/" web sitesi üzerinden Windows 10 yüklü tüm Casper Excalibur Bilgisayar modelleri için geçerliliği bulunuyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye "https://www.casper.com.tr/xbox-game-pass" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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