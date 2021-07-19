Excalibur'dan profesyonel yayıncı olmanın 5 püf noktası
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Excalibur'dan profesyonel yayıncı olmanın 5 püf noktası

Excalibur'dan profesyonel yayıncı olmanın 5 püf noktası
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, herkesin hem severek yapacağı hem de ekonomik getirisi yüksek bir iş olarak gördüğü yayıncılık için gerekenleri sıralıyor.

Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, herkesin hem severek yapacağı hem de ekonomik getirisi yüksek bir iş olarak gördüğü yayıncılık için gerekenleri sıralıyor.

Şirket açıklamasına göre, bir bilgisayar, bir kamera ve bir yayın gerçekleştirilecek platform, kullanıcılara fenomenliğin kapısını aralayabiliyor. Özellikle de Twitch platformunda canlı yayınlar gerçekleştiren internet kullanıcıları, kitleleri ekran başından kaldırmıyor.

Profesyonellere yakışır kalitede yayın yapmanın güçlü bir ekran kartı ve işlemciyle donatılan bilgisayara sahip olmakla başladığına dikkat çeken Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, yayıncılığa başlayacaklar için önemli noktaları paylaşıyor.

RTX ekran kartına sahip bir Excalibur bilgisayar ile bu yola baş koyan yeni yayıncı adaylarının dikkat etmesi gereken 5 önemli adım şöyle sıralanıyor:

"Profesyonellere yakışır kalitede yayın yapın. NVIDIA Broadcast uygulamasıyla oyun alanınızı profesyonel bir ev stüdyosuna dönüştürebilirsiniz. Yapay zekayla geliştirilmiş ses ve videolar, canlı yayınlarınızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olacak. Aynı zamanda birçok yayıncının yaşadığı klavye tuşu, mikrofon cızırtıları ve gürültülü fan sesinin de önüne geçebilirsiniz. Tutarlı bir yayın takvimine sahip olun. Yeni yayıncıların en sık yaptığı hata, rastgele zamanlarda yayın açıp izlenmeyi beklemektir. Büyük yayıncıların, etkinliklerin, turnuvaların sık ve önemli yayın açtığı zamanlardan kaçınmalısınız. Ayrıca kitlenize ne zaman yayın açacağınız konusunda net bilgi vermelisiniz. Kanal panellerinizde ve sosyal medyada yayın takviminizi paylaşmalısınız. Logo ve panel tasarımına önem verin. Web kamerası ve mikrofonu olan herkesin yayın açabildiği bir alanda, rekabet açısından elinizi güçlendiren unsurlara sahip olmalısınız. Logo, panel tasarımı ve çeşitli unsurlara dikkat etmelisiniz. Bunun için isterseniz profesyonel bir tasarımcı ile çalışabilirsiniz isterseniz de hazır 'templateleri' kullanarak kendi logonuzu oluşturabilirsiniz. Eğlenceli ve interaktif yayınlar gerçekleştirin. Eğer tanınan ve oldukça başarılı bir e-sporcu değilseniz saatlerce oyun oynayarak yayın açmak, izleyici çekmek için yeterli değildir. Unutmayın, yeni izleyicilerin çoğu 60 saniyeden daha az bir sürede o kanalın 'izlenip izlenmeyecek olduğuna' karar verme eğilimindedir. Bu nedenle 'chat'inizde bir kişi bile olsa, sanki yüzlerce kişiye yayın yapıyormuş gibi davranmaktan çekinmeyin. Kanalınıza gelen birini, yayında tutabilmeniz için şov dünyasında olduğunuzu asla unutmamanız gerekir.

Doğru sistemi, doğru yayın paketini ve doğru içeriği seçin. Doğru donanımlara ve ihtiyaçlarınıza uygun bilgisayara sahip olmak yayıncılığınızı ileri seviyeye taşıyacaktır. Excalibur bilgisayarlar da ihtiyacınız olan performansa göre Intel'in 11. Nesil'ini de içerisinde barındıran en güçlü işlemcileri ve NVIDIA'nın GTX ve RTX ekran kartları seçeneklerini kullanıcılara sunuyor. Arayüzünü en rahat kullanabileceğiniz ve ihtiyaçlarınızı en doğru şekilde karşılayacak yayın programı ve paketini seçmek de en az doğru sistem kadar önemlidir. Son olarak, uzun vadeli ve başarılı bir Twitch yayıncılığı kariyeri için en önemli adımlardan biri yayın temanızı ve içeriğinizi doğru belirlemenizdir."

Oyun oynarken, herhangi bir performans sorunu yaşamadan profesyonel kalitede yayın yapılabilecek Excalibur dizüstü oyun bilgisayarlarına "https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari", masaüstü oyun bilgisayarına da "https://www.casper.com.tr/masaustu-oyun-bilgisayarlari" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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