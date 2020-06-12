Excalibur bilgisayarlar şimdi Xbox Game Pass üyeliğiyle geliyor
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Excalibur bilgisayarlar şimdi Xbox Game Pass üyeliğiyle geliyor

Oyun severlere son teknoloji ürünlerle en yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden Excalibur, tüm Windows 10'lu ürünlerinde, 100'ün üzerinde yüksek kaliteli oyuna sınırsız erişim sağlayacağınız 1 aylık Xbox Game Pass üyeliği sunuyor.

Excalibur bilgisayarlar şimdi Xbox Game Pass üyeliğiyle geliyor
12.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:22

Oyun severlere son teknoloji ürünlerle en yüksek performans ve kesintisiz oyun keyfi vadeden Excalibur, tüm Windows 10'lu ürünlerinde, 100'ün üzerinde yüksek kaliteli oyuna sınırsız erişim sağlayacağınız 1 aylık Xbox Game Pass üyeliği sunuyor.

Casper Excalibur bilgisayarları; en son güncel Windows 10 işletim sistemi sürümü üzerinde kullanılabilen, 100'den fazla oyuna aylık üyelik ile sınırsız erişim sağlanan online oyun mağazası olan Xbox Game Pass'i 1 ay boyunca kullanma imkanı sunuyor. Her ay yeni oyun eklenen oyun kütüphanesi ve özel indirimler ile birlikte, güncel oyunları anında oynama fırsatı bulacağınız Xbox Game Pass ile oyun deneyimlerinizi zenginleştirebilirsiniz.

En yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları için tasarlanan Excalibur ürünleri; Intel 10.Nesil işlemcileri, yeni ekran kartı seçenekleri ve RGB klavyeleri ile en son teknolojileri oyuncularla buluşturmaya devam ediyor. Ekran teknolojileri alanında öne çıkan 144 Hz/240Hz ekran ve yenilenme hızı seçenekleri ile de yenilenen Excalibur ailesi oyunculara maksimum performans, üst düzey gerçeklik algısı ve kesintisiz oyun keyfi vadediyor.

Yeni oyunları anında oynayabilirsiniz

Windows 10'lu Casper Excalibur Bilgisayarlar ile 100'ün üzerinde yüksek kaliteli bilgisayar oyununa sınırsız erişim sağlayabileceğiniz bu işbirliği sayesinde oyun deneyimini her zaman güncel tutabilirsiniz. İlk kez yayımlanacak olan oyunlardan oluşan geniş bir kütüphaneyi keşfedebileceğiniz Xbox Game Studios'un sunduğu tüm yeni oyunları yayımlandıkları gün oynayabilirsiniz.

Bilgisayar oyuncuları için tasarlandı

Windows 10'lu Casper Excalibur Bilgisayarlarla Xbox masaüstü uygulaması ile oyun konsoluna ihtiyaç duymadan yüzlerce oyun arasından favori oyunlarınızı keşfedebileceğiniz bu uygulama ile oyun tutkunuzu yeni bir boyuta taşıyor. Xbox Game Pass ile kütüphaneye göz atabilir, önerileri görüntüleyebilir, türe göre filtreleyip ve tek bir düğmeye tıklayarak yeni favori oyununuzu keşfedebileceksiniz.

Bağlanın ve oynayın

En güncel ve favori oyunlarınızı oynarken arkadaşlarınızın ne oynadığını takip edebilir ve onlarla sohbet edebilirsiniz. Oyunlar arası geçiş yaptığında dahi sohbeti devam ettirmeni sağlayan gelişmiş özellikler sayesinde oyundan ödün vermeden konuşmaları takip edebilirsiniz.

31 Aralık 2020'ye kadar faydalanabileceğiniz Xbox Game Pass üyeliği, https://www.casper.com.tr/ web sitesi üzerinden Windows 10 yüklü tüm Casper Excalibur Bilgisayar modelleri için geçerlidir. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/xbox-game-pass adresinden ulaşabilirsiniz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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