Ex aşkı bize neler ettin?
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Ex aşkı bize neler ettin?

Ex aşkı bize neler ettin?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yok efendim, evli kadın eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış.

Yok efendim, evli kadın eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış... Yok efendim, Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış... Yahu bize ne? İnsanın ölen aşkını, sevgilisini ya da eşini anması neden kötü olsun?

 Yılın o dönemi gelmiş çatmış bile...

Yani Beren Saat'in motosiklet kazasında vefat eden eski aşkı Efe Giray'ı andığı...

Ve ilgili/ilgisiz herkesin ahkam kestiği doğum günü.

Beren Saat, kendisine şöhretin yolunu açan yarışmaya katılmasını teşvik eden eski sevgilisini "Benim kahramanım" notuyla paylaştı Instagram'dan.

Ağızlarda yine aynı bayat sakızlar:

Yok efendim evli kadın, eski sevgilisini bu şekilde paylaşır mıymış...

Yok efendim Kenan Doğulu ne kadar rahat, ne geniş insanmış...

Yahu bize ne?

Yeni ortaya çıkmadı, kadın saklamıyor ki bu adamla 17 yıl önce aşk yaşadığını.

Belki de tanıştıklarında Kenan Doğulu'ya ilk anlattığı şeylerden biriydi bu travması.

Hem sonra insanın ölen aşkını, sevgilisini ya da eşini anması neden kötü olsun?

Şu anda başka bir birlikteliğimizin olması, ölen kişinin hatırasına, iyi insan olmasına, eğer gerçekten öyleyse "kahramanlığı"na halel getirmez ki.

Biriyle birlikte olduğumuzda bütün geçmişimizi silip, ne var ne yoksa reddetmemiz gerekmiyor.

 Hele de böyle "genç yaşta motosiklet kazası" gibi vakitsiz ve adalet duygusunu kabartan bir kayıpsa.

Ben Kenan Doğulu olsam...

Çok bozulurdum bu duruma. Efe'ye "Kahramanım" demesini çok kıskanırdım.

"Acaba ölmese benimle değil, onunla mı olurdu" diye düşünürdüm.

"Yanındakiyle yaşlanır aklındakiyle ölürsün" gerçek mi diye içim içimi yerdi.

Ama bir yandan da böyle vefakar bir kadınla birlikte olduğum için gurur duyardım.

"Böyle birini hak edecek ne yaptım?" diye düşünür, aynı sevgiden, minnetten, vefadan benim payıma düşecek için heyecanlanırdım

Kaynak: Hürriyet

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